Coach跟陳冠希合作了！CLOT新中式聯名，馬車提燈籠、餃子吊飾，熱賣包也潮味十足！

Coach宣布與陳冠希主理的潮流品牌CLOT推出聯名系列，一向擅長把東方文化融入日常穿搭中的CLOT在這次的合作中也再度發揮本色，將中式風格與美式文化結合，擦出屬於新世代的「新中式」風格，從服裝、包款到Logo設計都是滿滿細節！

Coach與CLOT的新中式聯名

本次聯名系列從日常單品出發，推出聯名標識印花服飾、包款與配飾，整體簡單實穿態度鮮明，外套設計上加入CLOT經典的中式盤扣細節，搭配皮革、麂皮與丹寧等多元材質，讓整體在街頭感與精緻工藝之間取得平衡，不會過於「中式」，卻一眼就能感受到混搭的文化風格。

馬車變燈籠，Logo更有故事

這次最受矚目的細節，就是Coach經典馬車標誌的全新演繹，聯名系列中，馬車車夫穿上中式的長袍馬褂，化身為帶有燈籠意象的設計，同時在內裡運用紅色絲綢印花結合Coach擅長的絎縫與刺繡工藝，讓整體在視覺上更有文化層次，也成為整個系列最有代表性的合作記憶點。

熱賣包款也加入

除了服裝之外，帶著Coach一路起飛的熱賣包款包括Tabby、Brooklyn也加入這一次的聯名系列中，換上噴漆感的CLOT圖樣或丹寧布面的雙Logo設計，讓包款保有實用性與耐看度之外，還多了幾分街頭潮味。

從穿搭延伸到配飾的中式元素

除了服裝與包款，聯名也加入不少讓人會心一笑的配件小物設計，其中發財麻將、餃子，以及CLOT熊貓吉祥物「凝凝」的掛飾，同樣充滿的有趣又有代表型的中式文化元素。

Coach與CLOT的聯名系列從馬車燈籠的巧思、特色掛飾到熱賣包款都以新中式風格呈現，在即將到來的新年前夕亮相真的非常適合！





