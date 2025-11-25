COAST集結泰國曼谷預約困難店名廚客座 泰味新境套餐限時登場

【陳揚盛／台北報導】2025年最重磅的國際名廚企劃登場！由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，將首度攜手泰國觀光局推出「泰味新境The Amazing Flavors of Thailand 」半年主題企劃，邀請10位以上泰國頂尖名廚、以時令海鮮結合泰式風味，帶來跨越國界的精緻美食體驗。今(11/25)首波釋出6位夢幻陣容，包括米其林星廚與「亞洲50最佳餐廳」人氣名廚，他們的經典菜色將於COAST重新演繹，組成台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理，讓饕客在台北即可一次品嚐多間泰國預約困難名店的招牌美味。

COAST除了與台北晶華酒店合作推出結合住宿與兩客套餐的「晶饗暹羅美食假期」住房專案，11/25至2026/2/25前往用餐的客人還有機會抽中泰國航空台北-泰國曼谷雙人來回機票。

「這次主題套餐，我希望真實呈現泰國Fine Dining的多樣性。」MMHG創辦人林泉說明，在國際美食舞台上，有許多泰國主廚早已以揉合傳統文化底蘊、但更為摩登新潮的料理手法開闢新路，備受米其林指南等國際肯定。為此，他運用多年累積的國際人脈，親自邀請多位米其林一星、亞洲50最佳餐廳入榜的名廚跨海合作。透過數不清的群組討論與線上會議，號召名廚們分別呼應COAST的料理核心，以海鮮為主軸，結合各自擅長的泰式香料、烹調技法，打造台灣限定的當季菜單。

MMHG創辦人林泉(左二)希望這次主題套餐，真實呈現泰國Fine Dining的多樣性。陳揚盛攝

Chef Ton（Thitid Ton Tassanakajohn）是知名現代泰菜權威，因曾與MMHG攜手開立泰式餐廳「Baan Taipei」而為台灣饕客所熟悉，他在曼谷開設的「Le Du」連年獲米其林一星，旗下餐廳「Nusara」更是開幕9個月即登上「亞洲 50 最佳餐廳」第三名，刷新指標歷史紀錄。本次將帶來「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」以及招牌「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」，展現具高度張力的當代泰式海鮮風格。

泰國觀光局台北辦事處副處長Mr. Kanyukt Rachata(左起)、泰國觀光局台北辦事處處長Ms. Sarima Chindamat、MMHG創辦人林泉(Richie Lin) 、台北晶華酒店總經理 吳偉正、泰國航空副理吳崇瑛。COAST提供

Chef Chalee Kader被譽泰國當代餐飲的重要影響力主廚，其米其林一星餐廳「Wana Yook」座落在曼谷百年古宅，以細膩的創新現代手法詮釋泰國地域性料理。本次菜色「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」便展現他獨到的咖哩菜系。

「鮪魚｜香茅｜拉帕」。陳揚盛攝

Chef Pam（Pichaya Soontornyanakij）接連奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」稱號，成為「世界50最佳餐廳」史上首位獲得該殊榮的亞洲女主廚。出身於曼谷華人家庭與中藥世家的她，將移民背景融入料理風格，於本次端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」，在經典中展現泰國多元族群飲食文化。

「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」靈感來自泰國東北陶鍋，將之加入發酵魚露，入口充滿海潮滋味。COAST提供

Chef Toi（Pilaipon Kamnag）出身清邁，擅長挖掘瀕臨失傳的泰國古食譜，目前擔任曼谷米其林一星餐廳「Saneh Jaan」主廚，熟悉泰式與西式烹飪手法、對食材與工藝要求嚴格。這次帶來泰國孟族傳統食譜的「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」與傳統甜點「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」，讓饕客能從中體驗罕見的泰國飲食風味。

「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」以薄脆的菲羅酥皮包裹虎蝦，酸、甜、辣等多重風味交織。陳揚盛攝

Chef Noom（Thaninthorn Chantrawan）擁有「泰國料理鐵人」封號，曾長期在倫敦高端餐廳歷練，後回泰國深耕傳統泰菜與皇室菜系，主掌的「Chim by Siam Wisdom」餐廳連續八年獲得曼谷米其林一星殊榮。這次帶來人氣菜色「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」，展現細緻且多層次的味覺體驗。

「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」沙嗲醬融合泰、中、印度等多元飲食文化。陳揚盛攝

Chef Ian Kittichai被稱為「泰國廚神」，他是全球首位擔任國際五星級酒店的泰籍行政總主廚，也曾任《廚神當道泰國版》節目評審與主持人，是泰國現代料理的推動者之一，更是COAST餐廳的共同創辦人。他融會當代技法與泰國傳統菜餚文化，是將世界餐飲潮流引進曼谷的先鋒。這次不僅推出人氣開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」，饕客還可單點將街頭小吃升級的「椰子｜松露｜卡農扣」、可供2至3人奢華共享的「泰式龍蝦炒飯」，或解構經典飲品的「泰式奶茶」來滿足味蕾。

「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」可嘗到魚鱗酥脆口感，輕盈的苦瓜泡泡讓人驚喜。COAST提供

「The Amazing Flavors of Thailand 泰味新境」半年主題企劃，預定將為兩階段限時菜單。首波今(11/25)登場，套餐每套3980元+10%，以海鮮料理為主軸，由六位泰國名廚備受好評的餐廳精選菜色所組成，並可另點Wine pairing讓體驗更完整；第二波預計於2026年2月底登場，屆時名廚陣容將全面換新。COAST建議顧客可提前預約，以確保用餐席次。

「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」香烤豬頸肉精鹽漬、舒肥至火烤多道工序，重現泰國孟族傳統食譜。陳揚盛攝

「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」以特製羊肚菌魚丸、鹹魚脆片，為微辣的紅咖哩椰漿飯更添食趣。陳揚盛攝

「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」是泰國中部傳統甜點，口感鹹中帶甜。陳揚盛攝

加點菜色「椰子｜松露｜卡農扣」口感外酥內軟，馥郁松露將街頭小吃再升級。陳揚盛攝

位於台北晶華酒店的COAST，為台灣首家以當代海岸料理為訴求的餐廳。陳揚盛攝

COAST聯合泰國廚神Ian Kittichai融合傳統泰菜傳統與西餐技巧的功力。COAST提供

