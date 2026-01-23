CoCo李玟外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
歌手COCO李玟，2026年1月17日51歲冥誕。臺灣歌迷齊聚金寶山追憶。他生前約新台幣8.8億元的遺產再度受到矚目。歌迷關切遺產會不會落入外遇丈夫手中？會計師胡碩勻表示，如果COCO生前就把不動產的法律結構設計好。因為單靠遺囑並不足以百分之百擋下配偶，真正能保住遺產的，是對「共有制度、財產制與生前移轉」的提前布局，既使對方搬出【長命契】，【就算想爭，也爭不到】。
佳偶變怨偶，怎麼保住財產不被另一半奪走？
歌手李玟2023年7 月5日在香港離世，消息震撼華人娛樂圈。她生前在香港留下7棟不動產，多數坐落於香港島最精華的傳統豪宅地段，包括太平山山頂、香港公園上方的中半山，以及中環一帶的西半山，地段與稀有性兼具。這些房產市值高達 港幣 2.2 億元，大約合新台幣約 8.8 億元。這是一筆足以引發長期法律攻防的龐大遺產。
COCO生前有立遺囑，仍擋得住嗎？
香港媒體報導，李玟在生前就已經立下遺囑，並清楚表明：「所有財產都會留給最愛的媽媽。」這份遺囑被外界解讀為她對母親最深的牽掛與保護，也顯示她其實早已意識到，身後財產可能成為爭議焦點。然而，即便如此，遺囑是否真的能完全排除配偶的繼承權，仍要視法律制度與財產登記方式而定，並不是一句話就能百分之百保證。
外遇丈夫，會不會翻盤？
外界之所以高度關注，是因為李玟的加拿大籍丈夫 樂裕民（Bruce Rockowitz），過去曾被爆出外遇風波，雙方婚姻關係早已破裂。甚至有傳言指出，男方可能尋求律師協助，試圖挑戰遺囑效力，爭取遺產分配。真正的關鍵，在於李玟名下不動產是否登記了【長命契】，這將直接左右遺產最終流向。
會計師胡碩匀解釋【長命契】長命契，誰活得久誰拿？
會計師胡碩匀解釋，【長命契】源自英美法體系中的 Joint Tenancy（物權聯權共有）的契約概念。在這種制度下，一處不動產由多位聯名人共同持有，每個人都擁有「優先存活繼承權」。只要其中一位離世，其名下持分會自動平分給其他仍在世的聯名人，完全不會進入遺產程序，也不受遺囑影響。
白話來說就是：多人一同登記一間不動產，並約定彼此皆不能移轉，然後看誰活得久，最終房子就是誰的。
台灣沒有【長命契】，怎麼辦？【公同共有】避免遺產被偷偷處理
會計師胡碩匀解釋，台灣沒有【長命契】制度，但不動產仍有【共有】的法律設計，主要分為兩種：【公同共有】與【分別共有】。這兩種制度，雖然無法做到像【長命契】那樣【自動存活繼承】，但在【限制單一共有人任意處分、抵押或移轉不動產方面，仍具有實質效果】，是實務上常見的風險控管工具。
●公同共有：每位共有人一起擁有這處不動產的「全部」所有權，若想抵押貸款，需要經過其他共有人全數同意，或遵守相關法規。
●分別共有：每位共有人按其應有部分持有該處不動產，在土地謄本上常見「持分」一詞，例如擁有這塊土地1/5 的所有權。但擁有1/5 的持分，不表示就能隨便利用這1/5，想申請貸款仍須經過其他共有人同意。
其中，「公同共有」可以達到類似香港【長命契】的部分效果，限制共有人不能隨意轉讓處分共有的不動產，至於想要指定由其他共有人繼承產權，臺灣則是沒有相關的法令能夠指定或限制。
在「公同共有」制度下，每一位共有人，都是共同擁有這處不動產的「全部所有權」。也因此，只要其中一人想要出售、抵押或貸款，就必須取得全體共有人同意，否則根本無法進行。這樣的制度，雖然限制了流動性，卻也在無形中，降低了單方偷偷處分財產、轉移資產的風險。
會計師胡碩匀：臺灣夫妻財產制，是最大破口
會計師胡碩匀解釋，在臺灣，夫妻之間的財產，依照《民法》規定，分為「法定財產制」與「約定財產制」兩種，其中「約定財產制」又可再分為「共同財產制」及「分別財產制」。若在結婚一開始沒有申請分別財產制，會適用於「法定財產制」的規定，當離婚或其中一方離世，財產較少的一方便可請求【夫妻剩餘財產】分配。這也是為什麼，很多人明明房子登記在自己名下，最後卻仍要「分一半出去」。
會計師胡碩匀：真正的防線，只能在生前
會計師胡碩匀表示，法律實務一致提醒，如果真的不希望不動產或資產，落入不想給的人手中，唯一安全的方式，就是生前就先處理好。包括
1.預立遺囑。
2.贈與。
3.資產移轉。
4.設立信託等。
將名下財產合法轉移至他人名下，因為一旦財產變成遺產，不僅會有夫妻剩餘財產分配請求權的問題，配偶還能再得到應繼分（無遺囑）或特留分（有遺囑）。想完全擋下，幾乎不可能。
本文撰寫與摘自大是文化-任性出版之《遺產與贈與的節稅細節》
更多三立新聞網報導
大S遺產汪小菲碰不到原因曝光！會計師胡碩匀揭1關鍵 他最多200萬
曹西平遺產乾兒子可以拿了？會計師胡碩匀曝曹生前若寫遺囑注意5大關鍵
曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事是關鍵
【台北方保芳命案1】陳進興殘殺方保芳夫婦、性侵女護士 全一槍斃命
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 16 小時前 ・ 8則留言
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 105則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 31則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 21 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 88則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 118則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 20則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 3則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 1 小時前 ・ 17則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 66則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 61則留言
吃到飽霸主饗賓登興櫃首日一度衝破400元大關 問鼎觀光股王
吃到飽霸主、連鎖餐飲集團饗賓餐旅（7883）今（23）日以每股300元認購價正式登錄興櫃交易，早盤股價開高走揚，以400元跳空開出，盤中最高一度衝上409元，漲幅達36.33%，超越王品（2727），一躍成為觀光餐旅股王。不過由於開盤基期偏高、投資人獲利了結，股價隨後震盪整理，盤中回測至300元附近。Yahoo股市 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72則留言
南二都恐翻盤？郭正亮爆算命卦象：這人會贏
[NOWnews今日新聞]2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，台南市長一役，國民黨謝龍介將正面迎戰民進黨陳亭妃；高雄市長選戰，則由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮透露，民進黨...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 126則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言