CoCo李玟外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／翻攝自IG @cocolee）

歌手COCO李玟，2026年1月17日51歲冥誕。臺灣歌迷齊聚金寶山追憶。他生前約新台幣8.8億元的遺產再度受到矚目。歌迷關切遺產會不會落入外遇丈夫手中？會計師胡碩勻表示，如果COCO生前就把不動產的法律結構設計好。因為單靠遺囑並不足以百分之百擋下配偶，真正能保住遺產的，是對「共有制度、財產制與生前移轉」的提前布局，既使對方搬出【長命契】，【就算想爭，也爭不到】。

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／AI 生成示意圖）

佳偶變怨偶，怎麼保住財產不被另一半奪走？

歌手李玟2023年7 月5日在香港離世，消息震撼華人娛樂圈。她生前在香港留下7棟不動產，多數坐落於香港島最精華的傳統豪宅地段，包括太平山山頂、香港公園上方的中半山，以及中環一帶的西半山，地段與稀有性兼具。這些房產市值高達 港幣 2.2 億元，大約合新台幣約 8.8 億元。這是一筆足以引發長期法律攻防的龐大遺產。

COCO生前有立遺囑，仍擋得住嗎？

香港媒體報導，李玟在生前就已經立下遺囑，並清楚表明：「所有財產都會留給最愛的媽媽。」這份遺囑被外界解讀為她對母親最深的牽掛與保護，也顯示她其實早已意識到，身後財產可能成為爭議焦點。然而，即便如此，遺囑是否真的能完全排除配偶的繼承權，仍要視法律制度與財產登記方式而定，並不是一句話就能百分之百保證。

外遇丈夫，會不會翻盤？

外界之所以高度關注，是因為李玟的加拿大籍丈夫 樂裕民（Bruce Rockowitz），過去曾被爆出外遇風波，雙方婚姻關係早已破裂。甚至有傳言指出，男方可能尋求律師協助，試圖挑戰遺囑效力，爭取遺產分配。真正的關鍵，在於李玟名下不動產是否登記了【長命契】，這將直接左右遺產最終流向。

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／翻攝自 微博）

會計師胡碩匀解釋【長命契】長命契，誰活得久誰拿？

會計師胡碩匀解釋，【長命契】源自英美法體系中的 Joint Tenancy（物權聯權共有）的契約概念。在這種制度下，一處不動產由多位聯名人共同持有，每個人都擁有「優先存活繼承權」。只要其中一位離世，其名下持分會自動平分給其他仍在世的聯名人，完全不會進入遺產程序，也不受遺囑影響。



白話來說就是：多人一同登記一間不動產，並約定彼此皆不能移轉，然後看誰活得久，最終房子就是誰的。

台灣沒有【長命契】，怎麼辦？【公同共有】避免遺產被偷偷處理

會計師胡碩匀解釋，台灣沒有【長命契】制度，但不動產仍有【共有】的法律設計，主要分為兩種：【公同共有】與【分別共有】。這兩種制度，雖然無法做到像【長命契】那樣【自動存活繼承】，但在【限制單一共有人任意處分、抵押或移轉不動產方面，仍具有實質效果】，是實務上常見的風險控管工具。



●公同共有：每位共有人一起擁有這處不動產的「全部」所有權，若想抵押貸款，需要經過其他共有人全數同意，或遵守相關法規。



●分別共有：每位共有人按其應有部分持有該處不動產，在土地謄本上常見「持分」一詞，例如擁有這塊土地1/5 的所有權。但擁有1/5 的持分，不表示就能隨便利用這1/5，想申請貸款仍須經過其他共有人同意。



其中，「公同共有」可以達到類似香港【長命契】的部分效果，限制共有人不能隨意轉讓處分共有的不動產，至於想要指定由其他共有人繼承產權，臺灣則是沒有相關的法令能夠指定或限制。



在「公同共有」制度下，每一位共有人，都是共同擁有這處不動產的「全部所有權」。也因此，只要其中一人想要出售、抵押或貸款，就必須取得全體共有人同意，否則根本無法進行。這樣的制度，雖然限制了流動性，卻也在無形中，降低了單方偷偷處分財產、轉移資產的風險。

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／翻攝自IG @cocolee）

會計師胡碩匀：臺灣夫妻財產制，是最大破口

會計師胡碩匀解釋，在臺灣，夫妻之間的財產，依照《民法》規定，分為「法定財產制」與「約定財產制」兩種，其中「約定財產制」又可再分為「共同財產制」及「分別財產制」。若在結婚一開始沒有申請分別財產制，會適用於「法定財產制」的規定，當離婚或其中一方離世，財產較少的一方便可請求【夫妻剩餘財產】分配。這也是為什麼，很多人明明房子登記在自己名下，最後卻仍要「分一半出去」。

會計師胡碩匀：真正的防線，只能在生前

會計師胡碩匀表示，法律實務一致提醒，如果真的不希望不動產或資產，落入不想給的人手中，唯一安全的方式，就是生前就先處理好。包括

1.預立遺囑。

2.贈與。

3.資產移轉。

4.設立信託等。



將名下財產合法轉移至他人名下，因為一旦財產變成遺產，不僅會有夫妻剩餘財產分配請求權的問題，配偶還能再得到應繼分（無遺囑）或特留分（有遺囑）。想完全擋下，幾乎不可能。

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／CoCo歌迷會提供）

CoCo李玟遺產外籍夫一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝光關鍵一招保住遺產。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自大是文化-任性出版之《遺產與贈與的節稅細節》

