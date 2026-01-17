CoCo李玟迎51歲冥誕 天氣1轉變讓粉絲驚呼：她感受到了

CoCo台灣歌迷會粉絲合影。（CoCo歌迷會提供）

一代天后CoCo李玟，於2026年1月17日迎來51歲冥誕，這一天也正逢她在台灣金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年的日子。為了將這份跨越時空的愛具象化，CoCo李玟台灣歌迷會特別發起「1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷參與。17日當天，原本寒冷的天氣奇蹟般放晴，金山迎來烈陽高照，現場被歌迷精心布置的花海與氣球包圍，氛圍優雅且充滿力量，讓不少特地前往朝聖的粉絲感動直呼：「老大，妳真的感受到了！」

這座名為「永遠的月光愛人」的雕像，這一年來已成為全球歌迷訪台的必經之地，象徵著CoCo與台灣之間深厚的情感聯繫。活動當天，除了視覺上的浪漫布置，歌迷會更將募資參與者的祝福集結成實體卡片，擺放在雕像前，字字句句都是對天后的無盡思念。其中有歌迷寫道：「老大，妳是經典，無法被超越；妳是傳奇，永遠被流傳。」更有粉絲感性留言：「謝謝妳照亮我們的青春，有妳才有我。」現場氣氛溫馨，歌迷們在此駐足合唱經典名曲，沒有悲傷的道別，只有如同老友重逢般的溫柔守候。

CoCo李玟於2026年1月17日迎來51歲冥誕。（CoCo歌迷會提供）

除了金寶山的實體紀念活動，全台各界也展開了大規模的「接力致敬」。1月16日晚間，知名卡拉OK吧搶先舉辦「李玟歌喉讚」歌唱大賽，各路「Co迷」輪番獻唱，現場儼然成了大型演唱會現場；而生日當晚，知名夜店也以「CoCo 李玟永恆生日夜」為主題，用熱情奔放的音樂紀念這位流行天后的舞動魅力。就連網路空間也沒缺席，加拿大知名音樂老師「橘老師」透過YouTube頻道首播點評CoCo 1993年出道舞台的影片，帶領全球網友回味那位女孩夢想起飛的珍貴瞬間。

台灣歌迷會表示，這場生日紀念不僅是為了緬懷CoCo在音樂上的卓越成就，更是為了延續她生前熱愛公益、用愛照亮世界的精神。即使物換星移，CoCo那燦爛的笑容與動人的歌聲，仍將透過各種形式在世界每個角落持續發光。這份由愛凝聚的力量，證明了無論時間過去多久，CoCo李玟依然是大家心中最耀眼的那道月光。

