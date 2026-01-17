CoCo李玟51歲冥誕！歌迷相聚金寶山花海紀念 二姐Nancy：妹妹是大家的守護者

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

永恆的天后CoCo李玟雖已離世，但依舊活在歌迷的心中，今（17）日是李玟51歲冥誕，同時也是位在金寶山、名為「永遠的月光愛人」的紀念雕像落成滿一周年。為感念這位影響無數人的華人巨星，CoCo李玟台灣歌迷會自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓 CoCo 的生日在滿滿的愛中被記得、被守護。

今天是李玟51歲冥誕。（圖／CoCo歌迷會提供）

今天一早金山難得烈陽高照，現場以CoCo生前喜愛的色彩與花卉細心布置，氛圍典雅而溫暖。許多歌迷自發前往金寶山，有人靜靜佇立、有人低聲合唱她的經典歌曲，也有人忍不住紅了眼眶。這一天，沒有悲傷的道別，只有如老友重逢般的溫柔陪伴。大家聚在一起，分享關於 CoCo 的點滴回憶，共同度過一場充滿愛與意義的生日紀念。台灣歌迷會表示，這場生日紀念布置活動，除了緬懷她在音樂上的卓越成就，更希望延續「用愛照亮世界」的精神。未來，也將持續凝聚全球各地的 CoCo 歌迷，讓她的燦爛笑容、溫暖大愛與動人歌聲，繼續在世界每一個角落發光發熱，永不熄滅。

李玟的二姐Nancy今天下午也前往CoCo永眠的武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹，她表示：「剛才歌迷有在問什麼時候能看到一些珍貴的演唱會片段，我回話，都在努力爭取中，因為這也是CoCo的心願， 相信大家都會努努力推進這個事情的。最後， 非常感恩大家多年來的愛與支持，我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈。」

李玟的二姐Nancy今天下午前往CoCo長眠地，武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹。（圖／CoCo歌迷會提供）

