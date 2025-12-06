COCONA自爆出櫃！已完成胸部切除手術 自揭非二元性別身份刷爆全網

記者林宜君／台北報導

日本團體XG近日在國際粉絲圈掀起熱烈討論，成員COCONA（秋山心響）在滿20歲當天主動向大眾分享多年來壓在心底的自我認同，不僅坦言自己是「非二元性別者」，更揭露今年已完成胸部切除手術。這份勇敢的公開聲明，不僅讓團體再度成為全球焦點，也引發外界對性別認同議題的關注與支持。

COCONA在6日迎來20歲生日，也選在這天透過官方社群公開多年以來的真實身分。（圖／翻攝自XG IG）

COCONA（秋山心響）在6日迎來20歲生日，也選在這天透過官方社群公開多年以來的真實身分。COCONA表示，雖然出生時被視為女性，但自我認同更貼近陽剛，並不把自己視為女性，因此確認自己屬於「非二元性別者」。COCONA透露，接受真正的自己是他最艱難的路程之一。長期以來，他必須面對外界標籤與自我拉扯，不過隨著開始逐步接納內心的聲音，他看待世界的方式也因此轉變，彷彿為人生開啟「另外一扇門」。COCONA直言：「現在我終於可以說：『我內在的東西並沒有任何錯誤！』」

COCONA同時確認，今年已完成胸部切除手術，這一步讓他更靠近心中的樣貌。（圖／翻攝自XG IG）

COCONA同時確認，今年已完成胸部切除手術，這一步讓他更靠近心中的樣貌。能有勇氣走到這裡，COCONA特別感謝一路支持他的人，包括家人、團員，以及願意傾聽他的每一位工作夥伴。COCONA強調，若沒有周遭人的理解與陪伴，他不可能做到今天這樣的坦然。在公開信最後，COCONA再次向粉絲與團隊表達感謝，並表示對與XG、XGALX接下來的未來感到興奮與期待。COCONA盼望自己的分享能讓更多在性別認同中迷惘的人獲得力量。

