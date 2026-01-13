COER跟著走就對！CORTIS台北行程超在地，公館、師大夜市、全糖珍奶成話題！

（圖／翻攝自IG）

南韓金唱片獎（Golden Disc Awards）」於1月10日在台北大巨蛋舉辦，除了典禮本身星光熠熠，剛出道便話題不斷的新人男團CORTIS也成為場外焦點。在台灣長大的趙雨凡（JAMES）擔任地陪，帶成員品嚐超在地的台北行程，在Threads上掀起瘋狂討論。

趙雨凡帶著成員走訪自己熟悉的生活圈，從公館、師大夜市到運動中心，全都是台北人再熟悉不過的日常場景。一路上不僅被粉絲巧遇，也被不少路人認出，卻毫無明星架子，讓網友忍不住笑說：「這就是有在地人帶路，行程完全不一樣！」

CORTIS抵達台北後的第一餐，選擇了位於公館商圈、開業超過50年的江浙點心老店「金雞園」。這間餐廳不只是台大學生的共同回憶，也是許多在地人從小吃到大的日常美食。粉絲從店家分享的照片中發現CORTIS一行人點了滿滿一桌台式經典菜色，包括炸排骨、蟹黃湯包、牛筋飯等。

來到台灣當然少不了珍珠奶茶！CORTIS派出JUHOON、MARTIN到「得正」購買飲料，有趣的是，與許多台灣人偏好減糖、無糖不同，五位成員全數點了「全糖、正常冰」，甜度直接拉滿。

JAMES和SEONGHYEON還到師大夜市購買「柳橙檸檬」與「大台北滷味」，再度解鎖最貼近台灣人生活的小吃組合。

INFO

金雞園

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3之1號

得正#台北公館計劃

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷10-2號

柳橙檸檬

地址：台北市大安區龍泉街19-2號

大台北滷味

地址：台北市大安區龍泉街54號

