Coldplay抓姦鏡頭女方首發聲！承認暗戀上司「非外遇」

酷玩樂團（Coldplay）美國波士頓演唱會「親吻鏡頭（kiss cam）」照到科技新創公司Astronomer執行長Andy Byron擁抱公司首席人力資源長Kristin Cabot。翻攝自TikTok



英國樂團「酷玩」（Coldplay）今年7月美國演唱會上「親吻鏡頭」（Kiss Cam）意外抓姦偷情，影像全球瘋傳。這對男女分別是新創公司Astronomer的執行長安迪拜倫（Andy Byron）及人資主管克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot），事後雙雙離職。女方如今終於打破沉默，首度受訪回應。

綜合外媒報導，53歲的克莉絲汀卡博特日前接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，她表示，自己和拜倫沒有發生性關係，雙方並不是外遇關係，當時兩人也都已與配偶分居。

卡博特坦承，自己當時暗戀拜倫，因為喝了幾杯烈酒犯錯，和上司跳舞、擁抱，她強調，但在那晚之前，兩人不曾接吻，「那是第一次，也是唯一一次」，「這不是小事，我為此承擔責任，付出整個職涯作為代價。」

卡博特表示，事件後她失去了朋友，連家人也和她斷聯，找工作也都不被錄取，孩子也對她有怨。她說，自己不是名人，但因此遭遇長時間被網友嘲笑羞辱霸凌，在公共場合被陌生人當面辱罵，收到大量恐嚇騷擾信件，甚至死亡威脅。

卡博特哽咽表示，出面說明不是為了要翻案，而是為了自己的孩子，她為此十分自責，小孩曾聽到恐嚇電話，害怕媽媽會不會死掉，她希望孩子知道，「人會犯錯，甚至犯下很大的錯，但不該因此遭受死亡威脅。」

