Coldplay抓姦鏡頭！女高管首發聲現況曝 認了暗戀他：酒醉誤事但非外遇

娛樂中心／施郁韻報導

Coldplay大螢幕捕捉到Astronomer執行長與公司女人資主管親密摟抱。（圖／翻攝自X）

英國天團Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國波士頓舉行演唱會，沒想到成為大型抓姦現場，AI新創公司Astronomer執行長CEO安迪．拜倫（Andy Byron）與公司女人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot）被「親吻鏡頭」（Kiss Cam）拍到親密摟抱。如今女主角發聲，否認兩人為婚外情，稱「喝了幾杯酒」後犯下的錯誤，並承認自己暗戀上司。

事件起因於Coldplay演出期間，螢幕特寫到坐在觀眾席的拜倫與克里斯汀。當鏡頭投射在大螢幕時，兩人互動曖昧，克里斯汀一度以手遮臉、拒絕面對，而拜倫乾脆半蹲閃避。主唱克里斯．馬汀（Chris Martin）打趣評論「要嘛他們是在談婚外情，要嘛就是太害羞。」影片迅速在全球社群平台上瘋傳。

廣告 廣告

事件曝光後，拜倫與克里斯汀陸續辭去Astronomer職務，私生活也面臨劇變。克里斯汀隨後與丈夫安德魯．卡博特（Andrew Cabot）辦理離婚，拜倫則與妻子分居。

克里斯汀首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，強調自己與拜倫並未發生婚外性關係，在那天前甚至沒接吻過，但坦承當天晚上她喝了幾杯酒，與上司跳舞、擁抱，做出「不恰當的行為」。

克里斯汀直言，自己做了一個錯誤的決定，「我為此承擔責任，也付出了整個職涯的代價。」克里斯汀也承認，她暗戀拜倫，曾興奮將他介紹給朋友，但否認外界所稱的外遇指控。

克里斯汀痛心透露，孩子曾聽到恐嚇電話，擔心「媽媽會不會死掉」，讓她非常自責，表示選擇站出來發聲，並非為翻案，是希望讓孩子知道，「人會犯錯，甚至犯下很大的錯，但不該因此被威脅死亡。」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

金秀賢稱金賽綸「交往時未成年」錄音造假！鑑定結果曝光 調查進入收尾

昔讚國手尪1天6次！安歆澐恐怖家暴照曝 髮勒脖「雙眼充血」打離婚官司

貴婦網紅婚變！5千萬豪宅恐難保 礦業富尪再控她威脅分產

壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

