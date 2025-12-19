Coldplay演唱會成「抓姦」現場！女主角首度發聲：做了不好的決定

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

英國超人氣樂團Coldplay今年7月16日在美國波士頓舉辦演唱會，當活動進行到「親吻鏡頭」（Kiss Cam）環節時，意外捕捉到美國新創公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監卡博特（Kristin Cabot）親密擁抱的畫面，2人慌張躲避鏡頭的畫面瘋傳，這段婚外情也隨之曝光，導致2人皆失去工作。近日，卡博特在事件發生後首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，描述自己這段時間的心境。

卡博特在事件發生後首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，描述自己這段時間的心境。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《紐約時報》專訪，53歲的卡博特坦承自己與拜倫當時的婚姻都處於分居狀態，在去演唱會前，他們也一起喝了幾杯酒，她坦承自己做了「不好的決定」，和她的老闆一起跳舞、喝酒，「我為此承擔了後果，放棄了我的職業生涯，這是我選擇付的代價。」不過卡博特直言，她和拜倫「當時並不是情侶關係」，更沒有性關係，在那晚之前他們甚至沒有接吻過，否定外界對她的外遇指控。

相關畫面爆紅後，她與拜倫迅速向公司董事會報告並展開內部調查，儘管調查結果未發現違反公司政策，2人仍於7月下旬相繼辭去高層職務。卡博特透露她受到每日大量騷擾電話、社群攻擊甚至死亡威脅，有時每天收到數百通，她的孩子也因此感到害怕。感恩節前夕，她開車加油時被一名女士認了出來，對方稱她「令人作嘔」，並表示通姦的人是最卑鄙的，「你不配喊我呼吸一樣的空氣」。

卡博特表示她選擇公開發聲，是希望讓大眾理解這件事對她和家人的影響。她希望孩子們知道「人都會犯錯，但不應該因此遭受死亡威脅」。而卡博特目前正在重整生活、尋求新的工作機會，並強調她與拜倫之後已無聯絡。拜倫則未公開回應此事。

