Coldplay演唱會抓包「雙出軌」！女方首發聲曝收到死亡威脅

美國科技公司「Astronomer」前執行長安迪拜倫（Andy Byron）爆與前人資長克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）婚外情。（圖／翻攝自TikTok@instaagraace）





酷玩樂團（Coldplay）今年7月在美國波士頓舉行演唱會時，意外捕捉到美國科技公司「Astronomer」前執行長安迪拜倫（Andy Byron）從後方擁抱前人資長克里斯汀卡博特（Kristin Cabot）的畫面，由於兩人皆已婚，迅速引發外界關注。近日卡博特親自回應風波，坦言事件曝光後「騷擾從未停止」，甚至收到多達60條死亡威脅。

根據外媒《BBC》報導，卡博特首次公開表示，相關畫面曝光後，兩人隨即離職。她也透露，事件發生後嘗試另一份工作，卻被告知「無法被雇用」。

事發當下，酷玩樂團主唱克里斯・馬汀對觀眾打趣表示，「他們不是在搞婚外情，就是很害羞。」然而影片迅速在網路上瘋傳，卡博特也因此成為迷因主角，而卡博特當時與丈夫分居，且她的丈夫也在音樂會現場，她解釋道，自己和拜倫之間沒有性關係，並承認自己曾「迷戀」過他，「我做了一個錯誤的決定，喝了幾杯烈酒，還和我的老闆跳舞，行為舉止不恰當」，她補充道「我承擔了責任，為此放棄了我的事業。」

卡博特進一步透露，事件對家人造成巨大衝擊，「這件事對我、對我的孩子們都還沒有結束」，她表示，孩子因過於尷尬，不敢讓她到學校接送，也不願參加體育活動，甚至對她感到憤怒，「即使他們一輩子都生我的氣，我也必須接受。」

此外，卡博特表示，個人資料遭到外流後，每天接到多達600通電話，住家外經常出現宛如「遊行隊伍」的狗仔們，並收到5、60條死亡威脅，其中甚至有人稱知道她平時的購物地點，威脅道「我要來找妳了」，讓她身心承受極大壓力。



