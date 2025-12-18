Coldplay演唱會變「抓姦名場面」！女高管首發聲認了

國際中心／李明融報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國波士頓舉行演唱會，沒想到在觀眾大螢幕互動階段，意外成了抓姦現場，AI新創公司Astronomer執行長安迪．拜倫（Andy Byron）與公司前人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot）被拍到親密摟抱，瞬間畫面成網路上熱烈討論的名場面，如今女主角沉默數月後首度發聲回應，坦承自己當時對拜倫確實有好感，甚至是「暗戀」，但仍否認兩人的婚外情。

Coldplay演出期間「親吻鏡頭鏡頭拍到安迪和克里斯汀親密擁抱的畫面。（圖／翻攝X）Coldplay演出期間，在「親吻鏡頭」（Kiss Cam）階段鏡頭拍到安迪和克里斯汀親密擁抱的畫面，兩人看到自己被拍到後，立刻放手閃躲鏡頭，但影片立刻在網路上瘋傳，還導致兩人雙雙辭職，克里斯汀沉默數月後首度發聲，首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，她強調自己與拜倫並未發生婚外性關係「在那天之前我們甚至沒有接吻」，但她坦承當晚喝了幾杯酒，兩人在音樂的陪襯下做出「不恰當的行為」開心跳舞、擁抱，她直言「我做了一個錯誤的決定，這不是小事，我為此承擔責任，也付出了整個職涯的代價」。克里斯汀承認當時自己確實對安迪有好感，但仍否認外界所指的外遇指控。

克里斯汀澄清兩人並不是婚外情，坦言對主管有暗戀。（圖／翻攝TikTok＠karimjovian）

克里斯汀也表示，事件爆發後，孩子曾接到恐嚇電話，擔心「媽媽會不會死掉」，讓她非常自責，表示選擇站出來發聲，並揭開這件事的真相，讓孩子知道「人會犯錯，甚至犯下很大的錯，但不該因此收到死亡威脅」。克里斯汀的前夫安德魯．卡博特（Andrew Cabot）的發言人先前也回應澄清，兩人在演唱會之前早已分居數週，並協議好共同離婚，目前離婚程序正在進行中，希望外界給予當事人應有的隱私與空間。

原文出處：Coldplay演唱會變「抓姦名場面」！女高管首發聲「揭真相」認了：暗戀他

