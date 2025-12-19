Coldplay音樂會爆紅視頻女主角遭持續騷擾，正在找新工作
一位在酷玩樂隊（Coldplay）演唱會上被大螢幕拍到擁抱老闆的人力資源主管稱，該視頻瞬間爆紅後，「騷擾從未停止」 。
克里斯汀·卡伯特（Kristin Cabot）首次公開談論了那段視頻，她於七月的一場演出中擁抱科技公司Astronomer時任首席執行官安迪·拜倫（Andy Byron），隨後兩人突然躲避鏡頭 。
在公司宣布拜倫先生將被停職並接受調查、而他本人隨後辭職之後，時任公司首席人事官、53 歲的卡伯特女士也離職了 。
在接受《泰晤士報》（The Times）採訪時，卡伯特女士表示她正在尋找另一份工作，但有人告訴她，她「無法被僱用」 。
這段影片顯示兩人在馬薩諸塞州波士頓的音樂會上隨音樂搖擺，隨後試圖躲藏。在酷玩樂隊主唱克里斯·馬丁（Chris Martin）對人群說「他們要麼是在搞外遇，要麼就是非常害羞」之後，這段影片迅速爆紅 。
這段影片被觀看了數百萬次，在各個平台上廣泛傳播，他們成為了許多笑話的笑柄。幾天之內，互聯網的注意力轉移了，但對卡伯特女士來說，她的折磨才剛剛開始。
「我成了梗圖（meme，迷因），我是史上被誹謗得最慘的人力資源經理。」卡伯特女士告訴《泰晤士報》。
卡伯特女士當時已與丈夫分居，而她的丈夫當時也在那場音樂會上。
在另一次接受《紐約時報》（New York Times）採訪時，她解釋說她與拜倫先生沒有性關係，在那晚之前兩人也從未接吻過——儘管她承認對老闆有過「迷戀」。
「我做了一個錯誤決定，喝了幾罐 High Noon（酒精飲料），跳了舞，對我的老闆舉止不當，」她說，並補充道自己「承擔了責任，並為此放棄了我的職業生涯」。
關於為何選擇現在發聲，卡伯特女士告訴《泰晤士報》：「……對我來說這還沒結束，對我的孩子們來說也沒結束。騷擾從未停止。」
她說，自己的兩個孩子因為太尷尬而不願讓母親接送放學，也不願讓她去體育比賽現場。
「他們生我的氣。他們可能會生我一輩子的氣——我必須承受這一切。」
據《泰晤士報》報導，卡伯特女士懷疑拜倫先生在醜聞發生後是否遭受了同樣程度的辱罵。
「我認為作為一名女性，就像女性總是經歷的那樣，我承受了大部分的辱罵。人們會說我是『拜金女』或者我是『靠睡上位』，這與事實相去甚遠。」她說。
「我一生都在努力消除這種偏見，而現在我卻被這樣指控。」
在醜聞的高峰期，她的外貌、身材、臉和衣著都被審視和挑剔，許多名人，包括烏比·戈德堡（Whoopi Goldberg），也紛紛加入指責行列。曾與克里斯·馬丁結婚的格溫妮絲·帕特洛（Gwyneth Paltrow）甚至參與了一段針對Astronomer公司的戲謔宣傳影片。
卡伯特女士告訴《紐約時報》，事件發生後她收到了威脅訊息，其中一人聲稱知道她在哪裡購物，並寫道：「我會來找你。」
她說：「我的孩子們害怕我會死，也害怕他們會死。」她的家人開始害怕公共場所和社交活動。
她告訴《紐約時報》，女性是最殘忍的批評者，所有的當面霸凌，以及大多數的電話和訊息都來自女性 。
據《紐約時報》報導，她的私人資料被公開在網上（所謂「人肉搜索」），幾週以來她每天受到多達600通電話的轟炸。她說，家門外的狗仔隊就像「遊行隊伍」一樣，還有50或60則死亡威脅 。
不過，情況正在開始好轉。卡伯特女士已經為孩子們找到了治療師，她也開始出門打網球了 。
雖然她和拜倫先生在短時間內保持聯繫，交換「危機管理建議」，但卡伯特女士表示，他們認為「彼此交談會讓大家難以走出陰影並獲得治癒」，因此之後就沒有再說過話 。
至於拜倫先生，他尚未公開發言 。
演唱會後，一份據稱來自他、並附有酷玩樂隊歌詞的假聲明在網上瘋傳，Astronomer 公司不得不發布聲明澄清拜倫未發表任何評論 。
「Astronomer致力於堅守自成立以來指引我們的價值觀和文化，」聲明中寫道，「我們的領導者應在行為和責任方面樹立標準。」
該公司後來表示：「安迪·拜倫已遞交辭呈，董事會已接受。」
BBC已嘗試通過安迪·拜倫的前雇主Astronomer聯繫他以尋求評論 。
