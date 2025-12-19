Coldplay「偷情鏡頭」女主角打破沉默！認暗戀上司駁外遇

英國天團Coldplay（酷玩樂團）今年7月在美國波士頓開唱，Kiss‑Cam(接吻鏡頭)意外拍到美國新創公司Astronomer高層男女疑似不倫，被主唱克里斯馬汀調侃：「他們要嘛是出軌了，要嘛就是太害羞了！」隨著輿論發酵，雙雙不敵壓力而離職。時隔5個月，事件女主角Kristin Cabot接受專訪，親自回應這起風波。

新創公司Astronomer前人資總監Kristin Cabot，最近接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，承認暗戀前執行長 Andy Byron，但沒有發生婚外情，「在那天之前我們甚至沒有接吻」。不過她坦承當晚有喝酒，跟前上司Andy Byron做出不恰當的行為，因此付出慘痛的代價。

回顧整起事件，Astronomer前執行長Andy Byron和前人資總監Kristin Cabot，各自有家庭，卻在Coldplay波士頓演唱會摟摟抱抱，遭接吻鏡頭逮個正著，女方迅速用手遮臉閃避，男方甚至蹲下試圖「消失」在畫面中，引起全球譁然。事件爆發後，Astronomer董事會啟動正式內部調查，Andy Byron、Kristin Cabot先後離職。

Kristin Cabot於8月被爆向法院遞交離婚文件，對此她的丈夫Andrew Cabot表示，其實Coldplay演唱會前幾週，兩人就和平地分居，並確定要離婚。而Andy Byron和正宮Megan Kerrigan未針對此風波作出回應。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

