Coldplay「抓姦鏡頭」女主管首發聲！坦承暗戀上司：酒後失控非外遇

Coldplay演唱會意外成大型抓姦現場。（翻攝自TikTok）

今年7月，在英國天團Coldplay波士頓演唱會上，美國AI新創公司Astronomer前執行長安迪．拜倫（Andy Byron）與前人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot），遭「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到親密摟抱的畫面，最終兩人相繼辭職。沉默多月後，53歲的克里斯汀近日首度接受《紐約時報》與《泰晤士報》專訪，否認兩人為婚外情，而是酒醉後犯下的錯誤，並承認自己暗戀上司。

克里斯汀強調，自己與拜倫並未發生婚外性關係，「在那天之前甚至沒有接吻」，但坦言當晚因喝了幾杯酒，與上司跳舞、擁抱，做出不恰當行為。

認了暗戀上司 否認外遇指控

她直言，這是一個錯誤的決定，「我為此承擔責任，也付出了整個職涯的代價。」克里斯汀也承認，自己當時暗戀拜倫，曾興奮將他介紹給朋友，但否認外界所稱的外遇指控。

Coldplay演唱會當晚到底發生了什麼事？

克里斯汀表示，事發當天她是以朋友身分邀請拜倫同行，現場還有一群朋友。隨著音樂與酒精助興，兩人在演唱會貴賓包廂座位上一起喝酒、跳舞、接吻，但克里斯汀說，那是第一次，也是唯一一次。

事件曝光後，Astronomer 董事會立即介入調查，拜倫隔日辭職，克里斯汀也在數日後離開公司。她透露，董事會曾詢問是否願意回任，但最終選擇離職。她當時正與丈夫分居並辦理離婚，卻仍承受龐大的輿論壓力，包含網路霸凌、羞辱與死亡威脅，甚至在公共場合遭陌生人辱罵。

發聲是為了孩子 並非為了翻案

克里斯汀痛心表示，孩子曾因恐嚇電話擔心她的安危。她強調，站出來發聲並非為翻案，而是希望讓孩子知道，「人會犯錯，甚至犯下很大的錯，但不該因此被威脅死亡。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

