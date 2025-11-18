Coldplay、Dua Lipa等40多組歌手連署 施壓英國政府打擊黃牛

Coldplay等40多組歌手連署要求英國政府打擊黃牛。（圖／翻攝自臉書＠coldplay）

英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）、天團酷玩樂團（Coldplay）、創作才子山姆凡德（Sam Fender）、樂團電台司令（Radiohead）與樂隊怪人合唱團（The Cure）等超過40組知名音樂人，近日共同致信英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer），要求政府兌現選舉承諾，採取行動保護樂迷免於被網路黃牛哄抬票價。

根據英媒《BBC》報導，由40組知名音樂人共同聯名的信函中，呼籲施凱爾政府立法限制轉售票價格，阻止黃牛「從粉絲身上大撈一筆」。英國政府今年1月因大量粉絲投訴而展開公開諮詢，承諾將處理「系統性掃貨並高價轉售」的黃牛問題。然而，諮詢結束已7個月，政府仍未透露何時提出相關法案。

根據《Which?》雜誌最新調查，今夏綠洲合唱團（Oasis）在英國溫布利球場舉行的重組演唱會門票，轉售網站上竟被炒到4,442英鎊（約新台幣18萬元）。英國競爭與市場管理局（CMA）分析指出，轉售市場的票價通常比原價高出50%以上，政府今年初曾表示正考慮將轉售加價上限設定在30%。

獨立流行樂團巴士底樂團（Bastille）成員史密斯（Dan Smith）表示，愛爾蘭、澳洲等國都已限制轉售價格，英國卻遲未保護粉絲免受暴利影響，「這實在太荒謬」。他強調，政府若能介入，粉絲便能以原價輕鬆轉售不需要的門票，也能避免被黃牛剝削。

對此，英國文化部發言人回應，政府「致力打擊黃牛行為」，並將在充分檢視諮詢意見後「很快公布下一步計畫」。政府此次諮詢也包含限制轉售業者可出售的票數。

除上述歌手外，PJ哈維（PJ Harvey）、馬克諾弗勒（Mark Knopfler）、艾米麥克唐納（Amy MacDonald）、鐵娘子樂團（Iron Maiden）與尼克凱夫（Nick Cave）等音樂人也加入連署，與消費者團體共同要求政府盡速回應，並在下一次「國王演說」中納入票價上限立法。他們表示，相關措施能恢復大眾對售票系統的信任，提升藝文活動的可及性。

《Which?》也揭露，來自巴西、杜拜、新加坡、西班牙與美國的大量專業賣家正大量掃購美國熱門演出門票，再以高價轉售至如StubHub、Viagogo等平台；也發現不少「投機性刊登」，即賣家在尚未購得門票前就先上架。該結果與《BBC》今年夏天的調查不謀而合，包含多國團隊正大量收購英國演唱會門票，再高價轉售牟利。

消費者團體指出，粉絲往往難以確認賣家身分，即使CMA早在2018年要求Viagogo揭露交易者資訊，情況仍未改善。《Which?》消費者法務專家Lisa Webb表示，該聯合聲明清楚展現藝人、粉絲組織與消費者明確表明，反對這種長期以來助長黃牛猖獗的票務市場。

