COMEBUY優惠四重奏！天使調茶師買一送一

▲正逢今年COMEBUY誕生二十四週年，將於2026年2月23日至24日限定推出開工優惠。（圖／COMEBUY提供）

[NOWnews今日新聞] COMEBUY火馬年恭賀新喜，祝福大家馬年衝第一，祭出誠意滿滿的「開運優惠四重奏」系列活動，自 2 月起於全台門市輪番登場，COMEBUY從開工(二日)限定優惠、獨家聯名商品上市、官方中文正名活動抽獎，再到全新型態公益 COMEBUY DREAM 指定飲品回饋，四大活動輪番上陣，邀請消費者用一杯好茶為新年暖身開場，喝出好心情，也喝進火馬年好運衝第一。

【第一重－開工日優惠】正逢今年COMEBUY誕生二十四週年，將於2026年2月23日至24日限定推出開工優惠。凡於全台 COMEBUY 門市購買任一大杯飲品，即可享「嗨神純茶（大杯）」加購價 24 元，每人單筆限購一杯。「嗨神」就是COMEBUY的精神象徵，「用一杯創意好茶，帶給人類歡樂安心」的使命。其風味較為清爽的日式煎茶調製烘焙，每口喉韻間帶有獨特淡淡蜂蜜清香，讓香醇中更具獨特的水果芬芳，成為開工第一天最療癒的精神來源，象徵新年開工順、開喝旺。

▲全聯獨家販售的「嗨神奶茶沖泡飲」，讓好茶不只在門市，也能在家隨時開喝。（圖／COMEBUY提供）

【第二重－開運在家喝】則主打全聯獨家販售的「嗨神奶茶沖泡飲」，讓好茶不只在門市，也能在家隨時開喝。本次攜手（廣吉食品）推出與現場門市百分百還原的「嗨神奶茶」，即日起至 2 月 26 日首批 250 家門市隨機販售；嗨神奶茶沖泡飲（8 包）與抹茶拿鐵沖泡飲（15 包）皆享全聯優惠價 119 元，讓新年補充能量、辦公室下午茶或居家放鬆時刻都更有儀式感。

▲嗨神奶茶沖泡飲（8 包）與抹茶拿鐵沖泡飲（15 包）皆享全聯優惠價。（圖／COMEBUY提供）

【第三重－開運抽好禮】由 COMEBUY 官方社群接力登場，2026年 2 月 25 日至 3 月 10 日推出中文正名抽獎活動 (實際活動辦法，詳見官方粉專說明為主)，只要參與互動並猜中有機會每名抽中兩張 50 元 VIP 券（共 100 名）。不只喝茶，還能抽好運，讓新年從互動開始就充滿驚喜。

【第四重－開喝愛回饋】最後壓軸，COMEBUY DREAM 可能大家會有些陌生，源自於 COMEBUY 對「公平就業」長期而低調的實踐。品牌成立至今二十四年來，持續以實際行動參與社會，耗時一年半與「陳重光文教基金會」共同策劃，並邀請「陽光基金會」專業社工人員與學員一起加入，從零開始打造全台第一間以「心障礙工作流程、硬體全面客製化」為核心的手搖飲門市，讓心障者得以專業身分(天使調茶師)，實際站上主流服務產業的第一線。目前全台首間公益門市位於小巨蛋一樓，將於 2026 年 2 月 9 日至 13 日限時推出指定優惠，包括「嗨神奶茶或玉荷冰綠」買一送一；以及 2026年 2 月 23 日至3 月 6 日 (平日) 全區大杯任選 2 杯 95 元超值組合(實際品項以現場公告為主)，單筆限購一組，用實在回饋陪伴消費者新年揪團開喝。

COMEBUY 以「開運優惠四重奏」串聯開工、開運與開喝三大關鍵字，讓每一杯好喝茶都成為迎接新年的好兆頭，陪伴大家從開工第一天起，把好運一路喝進2026火馬年。

【活動第一重】COMEBUY開工日活動 海神加購24元

活動日期：115.02.23(一)至02.24(二)，共兩日。

活動優惠：嗨神純茶(大杯) 優惠加購價24元

活動方式： 凡於活動時間至全台COMEBUY現場門市，購買任乙杯(大杯)飲品，每人單 筆即可享「嗨神純茶」加購價24元。

嗨神原售價格：一般門市｜原價45元 商場｜原價50元

【活動第二重】嗨神奶茶 全聯獨家販售嗨神奶茶

活動日期：即日起至115.02.26(四)，首批隨機250家門市販售

活動優惠：嗨神奶茶沖泡飲(8包) 原價249元 全聯優惠價119元 抹茶拿鐵沖泡飲(15包) 原價249元 全聯優惠價119元

活動方式： 凡於指定活動期間至全聯現場門市，即可享優惠價119元，購買百分百還原 風味「嗨神奶茶」及來自靜岡香濃風味「抹茶拿鐵」。

【活動第三重】COMEBUY 官方正名活動 抽百名粉絲免費喝

活動日期： 115.02.25(四)至03.10(二)

活動贈禮： 100名粉絲，可獲得2張50元VIP券(共100元)(隨機抽出)

活動方式：凡於官方粉絲團，參加COMEBUY中文正名活動，符合資格即享有抽獎權利。實際活動辦法，詳見官方粉專說明為主。

【活動第四重】COMEBUY DREAM 平日好茶買一送一

活動日期：115.02.09(一)至02.13(五)買一送一 115.02.23(一)至03.06(五) 2杯95元

活動內容：A. 買一送一：指定飲品(嗨神奶茶 or 玉荷冰綠) B. 2杯95元：全區大杯任您配 ※ 以上活動，單筆限購1組，以價低者折扣。

