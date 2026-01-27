COMEBUY給足好彩頭 喝回甘金茶湯送可樂果

▲限量期盼「冬片比賽茶」回歸，熱銷五年好喝值得等。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] COMEBUY首創推出現萃(冬片)比賽茶，已經熱銷第五個年頭，眾多客人都期待重磅回歸喝限量，但由於為冬天珍貴極少量茶種！每年持續推薦來自(南投縣鬥茶協會)，2026年元月「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」從眾多品質優良冬片茶遴選出的比賽茶。今年在農曆過年期間，再次與台灣國民零食「可樂果」合作推出火馬年好康活動，自2026年2月2日起至現場門市購買乙杯(含以上)冬片比賽茶即贈送可樂果黃金起司口味(12g)乙包(每人單筆限獲得一包)(數量有限，贈完為止)。

廣告 廣告

本次合作再加碼， 2026年2月2日至3月1日，凡於門市結帳(前)出示可樂果黃金起司口味(88G/160G)包裝袋，可享單筆總金額消費折抵5元優惠 (無累計使用，且與門市其它優惠不得併用)。COMEBUY冬片茶特有甘甜柔美的韻味，搭配上不膩口的濃郁「可樂果黃金起司口味」，清香好茶配上涮嘴的黃金起司，一口茶一口零食，碰撞出超搭的美味層次！火馬年COMEBUY就要粉絲一起喝好茶吃零食，象徵喝黃金茶湯、吃黃金起司，整年都會發財富貴！過年期間就要幸福滿滿，好吃好喝開心一整年。

▲限量冬片比賽茶推薦可樂果，新品(黃金起司口味)雙重新春活動送好禮。（圖／業者提供）

冬片比賽茶 熱銷五年眾所期待

COMEBUY二十四年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望客人能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。

今年持續感謝所有支持粉絲，再推出限量「比賽茶包」一袋裝有10包，來自「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」遴選出的比賽茶。有別於市售一般三角立體茶包，除使用珍貴限量的冬片茶種外，市面上多為(3g)茶包，COMEBUY限量比賽茶每包(5g)更甘甜濃郁，回沖第二泡也有不錯的風味，對於懂茶喝好茶的客人，必是CP值高的選擇。

以彌足珍貴的現萃「冬片」比賽茶，重磅推薦給所有COMEBUY粉絲。為何「冬片」會如此珍貴呢？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的(冬茶)。又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，此茶品質更勝於春冬二季的茶，其茶湯甘甜柔美、甘醇清香即是重要特色，經COMEBUY多次測試萃取，喉韻茶香於唇齒間迴繞帶有特殊花香味，是懂茶客人絕不能錯過。

▲COMEBUY限量冬片比賽茶，一年僅出一次，彌足珍貴限量好喝。（圖／業者提供）

可樂果黃金起司 鹹香微酸好滋味

聯華食品長期深耕台灣零食市場，以「自然、安心、美味、歡樂」為企業四大承諾使命，打造多款深受消費者喜愛的經典零食品牌。從可樂果、滿天星、萬歲牌到卡迪那等品項，聯華食品不僅陪伴台灣人走過多個世代，更不斷透過口味創新、原料升級與食安把關，延續零食帶給人們的休閒與樂趣。此次與COMEBUY共同聯名推出的「可樂果黃金起司口味」，除延續外型經典的螺旋造型與爽脆口感外，並融合濃郁起司粉打造金黃外衣，一入口即可感受到香濃的起司奶香，搭配清爽（酸奶洋蔥）調味

讓人一口就愛上的涮嘴感，獨特酥脆咀嚼感，香氣在口中越嚼越香、越吃越涮嘴。無論是搭配飲料、追劇解饞或朋友聚會分享，都能輕鬆讓氣氛升溫，也是起司控不能錯過的全新風味體驗。

▲限量冬片比賽茶推薦可樂果，新品(黃金起司口味)雙重新春活動送好禮。（圖／業者提供）

冬片比賽茶 推薦可樂果黃金起司口味

活動日期：115.02.02(一)起全台門市開跑。

活動贈品：黃金起司可樂果 (贈完為止)˙活動方式：(一)指定時間至全台COMEBUY現場門市；購買任乙杯(含以上)限量「冬片比賽茶」每人可獲得乙包(12公克)黃金起司可樂果，數量有限，贈完為止。(二)指定時間至3月1日截止，於門市結帳前出示可樂果黃金起司口味(88G/160G)包裝袋，可享單筆總金額消費折抵5元優惠。

冬片價格(僅售大杯)：一般門市｜原價50元 商場｜原價55元

冬片比賽茶 推薦限量比賽茶包

推出日期：115.02.02(一)起全台門市開賣(售完為止)

珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g)

更多 NOWnews 今日新聞 報導

汪小菲舊愛張雨綺被爆美國代孕！還傳當小三 遭中國春晚除名

「油電糖水」營收出爐！台電賺729億 重返「國營事業獲利王」

大立光庫藏股買回118張 平均買回每股2,440.6元