COMEBUY聯名and ST TAIWAN推限定餃貓吸管套

▲COMEBUY「小葉紅茶」，攜手「and ST TAIWAN」送限定款餃貓吸管套（圖／COMEBUY提供）

[NOWnews今日新聞] 秋意微涼時節，最適合來一杯帶有溫潤與蜜香的茶茗。COMEBUY以「杯杯現萃」的好茶精神深耕多年，讓懂茶的人都能喝出細膩層次與生活質感。此次，攜手日本時尚潮流連鎖服飾品牌「and ST TAIWAN」，將手搖飲與質感風格完美結合，打造秋日限定的時尚聯名，邀請消費者在享受茶香的同時，也能展現獨特生活態度。特別選在入秋推薦現萃「小葉紅茶」，以散發獨特果蜜香，絕對是微涼季節的首選飲品，凡於2025年11月1日至11月30日，至全台 COMEBUY 現場門市購買(小葉紅茶系列)任五杯(含以上)，單筆最多可獨家獲贈一個限定款「and ST 餃貓吸管套」 (數量有限，贈完為止)。今年秋冬一起自然純粹遇見時尚 Leaf, and ST。

廣告 廣告

▲COMEBUY小葉紅茶，時尚聯名(and-ST)購買限量小葉紅系列五杯，即送(餃貓造型吸管套)（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY小葉紅茶，時尚聯名(and-ST)購買限量小葉紅系列五杯，即送(餃貓造型吸管套)（圖／COMEBUY提供）

現萃《小葉紅茶》 果蜜香滋味甘甜

COMEBUY 今年邁向第二十三年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。2024年領先所有國際連鎖加盟，首賣現萃茶「小葉紅茶」大受好評，使用（名間鄉）當地品種「四季春」製作而成，極少數能製作珍貴的紅茶風味，並經由發酵過程將四季春本身獨特蜜香感展現出來，湯底更為溫潤。

小葉紅茶獨特的蜜香感，主要是製茶過程透過重發酵（梅納反應）讓茶葉產生蜜香感，並且要求茶農嫩採收，品質更佳，發酵後除了果蜜香，還帶有細緻的口感。茶湯富含果膠質，且泡水時間長，可回沖多次不苦澀，隨著茶湯冷熱改變，呈現的味道也不同，加上獨特的茶葉香氣，造就了台灣小葉紅茶的獨一無二。秋冬喝香氣溫潤的現萃茶，推薦COMEBUY小葉紅茶，讓人特別感受溫暖愜意。

▲COMEBUY小葉紅茶，時尚聯名(and-ST)購買限量小葉紅系列五杯，即送(餃貓造型吸管套)（圖／COMEBUY提供）

與你一起，and ST

日本知名服飾集團愛德利亞（ADASTRIA）旗下官方購物網站迎來品牌新篇章，宣布原「dot st TAIWAN」正式更名為「and ST TAIWAN」，以嶄新姿態邁向全方位時尚生活平台。and ST 為目前台灣最大日本服飾購物平台，集結 GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM 等 12 個人氣日系服飾與生活雜貨品牌，在全球共設有約 1,500 間店舖，深受亞洲消費者喜愛。

今年 and ST TAIWAN 換上新名稱，不僅象徵品牌邁入整合升級的新階段，更攜手超人氣插畫家「餃貓FAMILY」迎接全新出發！作為一站式風格選物平台，不僅提供最完整的日系選品與專屬會員活動，即日起加入會員即可獲得 300 元購物金，快趁現在入手喜愛的日系穿搭單品，把穿搭變成生活的驚喜與樂趣！

▲and-ST TAIWAN 年度代言人曹佑寧、姚愛寗（圖／COMEBUY提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

世界大賽／耶薩瓦吉狂飆12K！殺翻道奇MVP打線 刷新菜鳥三振紀錄

身揹通緝7年⋯他性侵未成年逃美！聯手FBI逮人「遣返回台畫面曝」

世界大賽／道奇創下121年來首見紀錄！單局3暴投 田口壯：很難看