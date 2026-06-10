COMEBUY輕麥決明新品 聯動《鳴潮》挺公益

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▲COMEBUY與動作遊戲《鳴潮》在6 月 16 日至 7 月 15 日展開聯名合作，推出限定周邊商品 。 （圖／品牌提供）

[NOWNEWS今日新聞] COMEBUY擁有許多膾炙經典飲品，除了廣為人知的嗨神、雙Q奶茶及蘋果冰茶外，全新菜單共分為五大類別，高達85支飲品每天換喝一杯，三個月都能保持好喝新鮮感。品牌積極推動年輕化、搶佔培養年輕新客，並滿足現代人對健康、不影響睡眠的飲品需求，COMEBUY 於 2026 年 6 月 16 日強勢推出全新「無咖啡因：輕麥決明系列」。

全新飲品共六支（包含：輕麥決明茶、輕麥冬瓜凍飲、輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明奶茶、輕麥決明拿鐵），同時找來全球最夯的跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》展開深度聯名合作（聯名時間：6 月 16 日至 7 月 15 日）。活動期間至全台現場購買指定三支聯名飲品(輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵)任一杯，即可隨機獲得《鳴潮》聯名角色杯身一款(共四款，須裝入飲品不單提供紙杯)，並立即贈送一張(遊戲虛寶卡，共一款)，任二杯(含以上) 聯動輕麥飲品，還可額外再獲得一張(限量角色杯墊，共四款，隨機不挑選)，任三杯(含以上)再加碼贈送(限量保冷飲料袋，共一款)。單筆都有一次獲得機會，數量有限，隨機贈完為止。今年初夏就要喝得無負擔，一起和漂泊者們踏上珍藏旅途。

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▲COMEBUY16 日全新推出「無咖啡因：輕麥決明系列」。 （圖／品牌提供）

自然溫潤零負擔！「輕麥決明系列」新上市

COMEBUY 主打的「無咖啡因：輕麥決明系列」，以現點現萃將大麥與決明子的純粹穀香封存茶湯中，提供六款極具層次的沁涼選擇，更同步推出手工新品加料，全面搶攻不喝咖啡因卻又熱愛手搖飲的學生、家庭與上班族群。

輕麥決明茶 (L杯/50元)：嚴選大麥、決明子與甘草，現點現萃保留純粹的溫潤穀香。無咖啡因、輕盈無負擔。

輕麥冬瓜凍飲 (L杯/50元) (免費加料「輕麥冬瓜凍」乙份) ： 嚴選大麥、決明子與甘草，現點現萃保留純粹的溫潤穀香。無咖啡因、輕盈無負擔，每杯免費加料「輕麥冬瓜凍」，讓清爽回甘的茶湯更添滑嫩層次。輕麥決明奶茶 (L杯/60元)：嚴選大麥、決明子與甘草現萃而成，清爽底韻與醇厚奶香完美交織。無咖啡因、溫潤不膩口、輕盈奶茶首選。

輕麥冬瓜檸檬 (L杯/60元)：(鳴潮聯名飲品) 輕麥決明茶結合冬瓜的甘甜與檸檬的酸爽，在穀香背景下展現清爽多層次。酸甜平衡且消暑解膩，是盛夏沁涼的絕佳推薦。

輕麥決明拿鐵 (L杯/75元)：(鳴潮聯名飲品) 以大麥、決明子、甘草現萃茶湯為基底，注入香純鮮奶，無咖啡因、茶香清爽、奶味鮮甜，順口好喝。

輕麥冬瓜鮮奶 (L杯/80元)：(鳴潮聯名飲品) 當古法冬瓜與香純鮮奶完美交織，伴隨輕麥決明茶的獨特餘韻。無咖啡因的溫潤基調讓奶香更顯鮮甜，層次豐富且順口。

(加料)輕麥冬瓜凍 (乙份/10元)：手工特製冬瓜凍，以現萃輕麥決明茶為基底加入清甜冬瓜，口感滑嫩清爽，為任何飲品增添絕佳層次感。

▲。本次《鳴潮》聯名活動中，全台首家給予「身心障礙天使」一樣擁有公平的就業機會 COMEBUY DREAM 小巨蛋公益門市，也將同步加入聯名陣線。（圖／品牌提供）

傳遞有溫度的愛！COMEBUY DREAM加入聯名 公益挺天使

在追求品牌年輕化與市場聲量的同時，COMEBUY 依然不忘深化品牌的社會責任與溫暖初心。本次《鳴潮》聯名活動中，全台首家給予「身心障礙天使」一樣擁有公平的就業機會 COMEBUY DREAM 小巨蛋公益門市，也將同步加入聯名陣線。品牌再次藉由該活動向全台消費者與遊戲玩家一起號召，期盼大眾在點購飲品時，也能同時感受這杯「值得讓您 多等一分鐘」乘載著溫暖與純「萃」的飲料。透過實際的點購行動，給予正在努力學習、認真工作的身心障礙調茶師最實質的支持與鼓勵，讓年輕人的潮流熱情轉化為改變社會的溫柔力量。

▲全台首家提供身心障礙天使，就業工作機會公益門店。（圖／品牌提供）

漂泊者踏上啟程！《鳴潮》北中南主題店日狂歡盛典

為了讓漂泊者近距離感受共鳴者的魅力，COMEBUY 特別於台灣北、中、南打造三家限定聯名主題店，並於週末舉辦專屬的主題日活動，玩家只要在主題日當天親臨門市，並完成現場指定任務，即可獲得豐富限量好禮，當天更有共鳴者 Coser 親臨與大家同歡，詳細活動辦法與時間，請關注遊戲粉專公佈為主。

▲玩家只要在主題日當天親臨門市，並完成現場指定任務，即可獲得豐富限量好禮。（圖／品牌提供）

【周邊活動資訊】

🎮COMEBUY ×《鳴潮》強勢聯動快訊

活動時間：6 月 16 日至 7 月 15 日

指定飲品：輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵（共三款）。

限定包裝：凡購買指定飲品，即可獲得《鳴潮》聯名角色杯一款（共四款，隨機盛裝提供，不單售空杯）。

🎁 滿杯好禮三重送（周邊皆為限量，贈完為止）

購買 1 杯：贈「獨家遊戲虛寶卡」乙張。

購買 2 杯：贈「虛寶卡」乙張 ＋「限量角色杯墊」乙張（共四款，隨機不挑款）。

購買 3 杯（含以上）：贈「虛寶卡」乙張 ＋「限量角色杯墊」乙張 ＋「保冷飲品雙杯袋」乙個。

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