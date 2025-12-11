COMEBUYＸ霓淨思！買沖繩黑糖系列送面膜

▲COMBUY全新「沖繩黑糖系列」融合台灣黑糖蔗香。（圖／COMEBUY提供）

[NOWnews今日新聞] COMEBUY今年冬天很不一樣，上個月於創始永吉店搶先推出：「黑糖系列飲品」，短短幾周就造成客人迴響，迅速結合消費者回饋，升級優化黑糖飲品風味，正式全台上架新品「沖繩黑糖系列」溫暖濃郁登場，本次更攜手台灣醫美品牌「 Neogence霓淨思」，推出期間限定聯名活動，要讓客人可以喝到一杯好喝溫暖黑糖飲品外，更能啟動肌因訊號，煥活青春水潤光。

▲COMEBUY啟動聯名Neogence霓淨思，購買新品「沖繩黑糖系列」飲品，單筆即贈(外泌體肌因面膜)乙片。（圖／COMEBUY提供）

凡於2025/12/16 至 2026/1/15至全台COMEBUY現場門市，單筆購買任一杯(含以上)沖繩黑糖系列指定飲品(包含：沖繩黑糖奶茶/奶綠/紅茶拿鐵/港式厚奶)，即可獲得Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜」一片，面膜共四款功效：保濕、緊緻、亮白、潤澤，全台限量 10萬片，隨機不挑，贈完為止。今年冬天就來杯濃郁黑糖，同時把美麗一起帶走！

廣告 廣告

▲COMEBUY啟動聯名Neogence霓淨思，購買新品「沖繩黑糖系列」飲品，單筆即贈(外泌體肌因面膜)乙片。（圖／COMEBUY提供）

期待新品濃郁上市 獨特（沖繩黑糖）馥郁焦糖香

COMEBUY 明年即將邁向第二十四年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。COMEBUY重磅新品，「沖繩黑糖」2.0升級版，獨特融合濃厚（台灣與沖繩）黑糖各自風味，除保有台灣黑糖的甘蔗濃甜；並有沖繩海島的鹹香層次，是相當獨特的馥郁焦糖香氣，再結合茶香與奶韻，打造冬季最療癒的厚實甜香。「沖繩黑糖奶茶」嚴選黑糖及沖繩黑糖，融入錫蘭紅茶與醇厚奶香，馥郁焦糖香氣交織奶茶甜潤。透過COMEBUY專屬黃金比例調製，香濃不膩，口感飽滿順口。「沖繩黑糖奶綠」獨門醺香綠茶與醇厚奶香結合，透過 COMEBUY 專屬黃金比例調製，散發馥郁焦糖香氣，呈現清爽茶感與柔和奶香的完美平衡。 「沖繩黑糖紅茶拿鐵」現泡烏瓦紅茶加入鮮乳，茶香濃厚香醇；搭配黑糖與沖繩黑糖提味，焦糖香氣濃郁卻不膩，是喜愛鮮奶茶的香甜首選。「沖繩黑糖港式厚奶」以(中杯)現泡錫蘭紅茶混合淡奶呈現港式厚實口感，加入黑糖與沖繩黑糖後更添焦甜層次。茶香濃郁、奶韻滑順，打造經典港味厚奶。

▲COMEBUY年度新品(沖繩黑糖系列飲品)濃郁溫暖上市。（圖／COMEBUY提供）

Neogence霓淨思 啟動肌因訊號

台灣醫美品牌Neogence霓淨思以科學實證為依歸，秉持嚴謹態度與實證精神，持續研究創新，每個環節細心把關，打造高效、純粹、友善的保養品，做到「專業肌膚保養，美好生活體驗」。今年首次與人氣手搖飲品牌 COMEBUY 展開跨界合作，讓肌膚續杯。

同時，透過COMEBUY掃碼QrCode 加入Neogence霓淨思官方LINE@ 即可享有官網多重優惠大方送。包含：LINE粉絲綁定LINE官方會員，再送 $500 折價券！憑面膜，再至 Neogence霓淨思官網，不限金額消費並輸入折扣碼，加碼贈送面膜正貨乙盒。立即前往 Neogence霓淨思官方網站，了解更多優惠詳情。

▲Neogence霓淨思外泌體肌因面膜（圖／Neogence霓淨思提供）

COMEBUY沖繩黑糖系列 (一般門市)

沖繩黑糖奶茶 特價60元(L) 原價65元(L)

沖繩黑糖奶綠 特價60元(L) 原價 65元(L)

沖繩黑糖紅茶拿鐵<現萃> 特價75元(L) 原價 80元(L)

沖繩黑糖港式厚奶 <現萃>特價80元(M)原價85元(M)

*商場門市，特/原價+5元

注意事項：

1. 圖片僅供參考，實際商品以現場門市供應為主。

2. 活動不得與店內其它優惠併用，數量有限，售完為止。

3. Neogence霓淨思及COMEBUY保留修正、暫停或終止活動之權利。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

余天爆罹「攝護腺癌」！三成確診已經晚期 男排尿異常就要注意了

JR東日本一日券回來了！明年1月開賣 平日就連新幹線也能隨你搭

MLB／阿隆索48.2億轉戰金鶯！洋基成最大受害者 隊媒最擔憂此事