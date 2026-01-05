COMPTOIR 潮洋行迎來兩週年慶：以『日義美學』築起台灣都會男性的風格新地標

【警政時報 司徒／臺北報導】COMPTOIR 潮洋行於今年一月份迎來開幕兩週年，這間隱身在大稻埕老街巷弄中的男士選物店，正悄悄成為台北都會男性風格的新指標。潮洋行以獨到的策展視角，引進日本、義大利、法國等12個品牌，從鞋靴、包袋到各種配件，打造出適合台灣都會男性的風格。兩年間，這家店以穩健姿態建立起屬於自己的文化語彙，也吸引了越來越多尋求質感與個性的新世代男性前來探索。如今站上兩週年的節點，COMPTOIR 不僅回顧創立初衷，也藉此宣示下一階段的願景，繼續在台北為城市男性的生活與品味提供更多靈感與可能性。

COMPTOIR 主理人本身也是設計師。於2018年在倫敦成立 VIVVANT，設計一系列男性的鞋款與包款，並於義大利佛羅倫斯進行製作。(圖/潮洋行 提供)

從大稻埕走向信義區，潮洋行兩週年交出亮眼成績。過去兩年，COMPTOIR 潮洋行的發展可說是精彩而充滿能量。從大稻埕的老宅起步，品牌不僅成功進駐台北信義微風，展開更大規模的曝光，也正式成為日本 FUJITAKA 在台灣的總代理，將日式精工皮件以更完整的方式介紹給台灣市場。然而，比起空間與版圖的擴張，更重要的是潮洋行逐步建立起一群真正信任品牌、並願意長期回購的客人。許多顧客從初次踏入店裡的好奇，逐漸發展成固定前來選購、分享生活品味，甚至與品牌團隊建立深度互動的關係。這種從零開始、由心而生的客群耕耘，是潮洋行兩年來最珍貴的成果，也為未來的持續成長奠定了穩固基礎。

COMPTOIR 獨特的日義混血美學，與大稻埕雜揉成台北最特別的風景 (圖中模特兒揹著義大利品牌 Biagini 托特包在潮洋行大稻埕旗艦店拍攝)。(圖/潮洋行 提供)

以職人工藝與策展美學深化品牌版圖。以「都會男性風格」為核心定位，COMPTOIR 潮洋行在過去兩年間逐步形成獨特的品牌氣質。店內精選的品牌多來自日本與義大利，包含以精緻皮件聞名的 FUJITAKA、強調義式美學的 BIAGINI，以及由創辦人親自主導的 VIVVANT；這些品牌共同構築出一種兼具工藝、質感與低調華麗的品味輪廓。COMPTOIR 也憑藉「策展式選物」以及其獨特美學，在小眾精品消費者之間累積口碑，逐漸成為懂得欣賞工藝細節與喜愛獨立品牌的族群心中的必訪據點。踏入兩週年之際，潮洋行不僅回望品牌精神的厚度，也將推出多項限定企劃，以更完整的風格敘事，持續深化其在台灣精品選物領域中的地位。

COMPTOIR主理人 Jin與本報記者暢談他對於 COMPTOIR的策略佈局與期許。(圖/潮洋行 提供)

從倫敦到大稻埕：主理人 Jin 談 COMPTOIR 潮洋行的現在與未來。郭仲津 (Jin)，台大財金系畢業後負笈英國，定居倫敦十三年，並深度參與西裝與男士服飾領域的專業工作。在英國生活的歲月，不僅形塑了他對歐洲工藝與都會美學的敏銳品味，也讓他得以從源頭理解紳士文化的精神脈絡。曾出版《英倫紳士潮》一書，以文字記錄英國西裝、美學與生活方式。2018 年，Jin於倫敦創立男士鞋靴與皮件品牌 VIVVANT，親自設計，並於義大利生產製作全部品項，結合義式工藝的優雅與英倫品味的克制，形成獨具辨識度的品牌語彙。2024 年，Jin 回到台灣，並在台北大稻埕創立 COMPTOIR 潮洋行。

