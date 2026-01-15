COMPUTEX擴大！黃志芳：世貿設AI機器人專館

▲黃志芳以電影《綠野仙蹤》的知名台詞「ToTo，我覺得我們已經不在堪薩斯州了」形容，認為國際秩序已經回不去了。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 中華民國對外貿易發展協會今（15）日舉辦年度記者會，貿協董事長黃志芳報告，今年「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2026）除了在南港展覽館舉辦，也將首次在世貿展覽館設計AI跟機器人的專區專館，規模再創新高，更預告「科技界的天王巨星」今年應會繼續來支援。



黃志芳表示，許多台灣企業家都希望美國總統川普上任後打亂國際秩序，希望川普離開後就可以回歸正常，但他以電影《綠野仙蹤》的知名台詞「ToTo, I don't think we're in Kansas anymore」（ToTo，我覺得我們已經不在堪薩斯州了）形容，認為國際秩序已無法回到過去了。



他描述，1990年至2020年的國際社會屬於「大平穩」，地緣政治穩定、關稅、利率及通膨低，更是全球化的黃金時代。但現在處於川普2.0時代後，地緣政治動盪、大國博弈激烈、民粹掛帥，各國都產生更大貿易壁壘，所以現在就不可能再回到以前的時代。



因此，台灣廠商必須要因應新典範轉移，必須要面臨二次轉型挑戰。台灣第一次是在1980年代末期、1990年代初的時候，當時台企大規模轉移到中國跟東協國家，也就是「搬家」；如今第二次轉型則稱之為「變種」，必須不只依賴勞力，而必須要導入機器人的「人機協作生態系」。



談到AI，黃志芳認為全球正在進行兩場AI軍備戰，一場是科技巨頭的軍備競賽，由七大科技巨頭「Magnificent Seven」主導，台灣半導體跟AI供應鏈業者，成為這場軍備競賽的軍火商。



另一場軍備競賽是企業應用AI的生存決戰，則是台灣企業輸不起的戰爭，強調「機器人跟自動化已經不是選項了，而是必要條件」對此，貿協在過去2個月走訪日本國際機器人展（iREX）、美國消費電子展（CES）看到科技如何融入生活產品。

廣告 廣告

貿協也留意到中國企業導入自動化後變得更加內捲，如一家中國一次性消費打火機公司東億考量到人力成本，6年投入2億人民幣，進行高度自動化系統的迭代工程，如今成本降至1個打火機的人力成本要0.015元人民幣，全球市占率70%。這給台灣企業的警訊，當一個低成本的國家變成是一個系統工程化的製造者的時候，那你要怎麼跟他競爭？



▲貿協今年三大工作重點環繞著全球佈局、產業AI化、AI產業化來進行。（圖／記者鍾泓良攝影）

對此，貿協今年三大工作重點環繞著全球佈局、產業AI化、AI產業化來進行。黃志芳特別提到，今年5月Computex不僅會在南港展覽館舉辦，更會在啟用世貿展覽館作為AI跟機器人的專區專館。對於邀請來賓，他則暫時保密，「我相信過去大家熟悉的這些科技界的天王巨星，他們今年還是繼續會來支援！」



另外，貿協今年也會推出專門給企業的「AI代理人」（AI agent）「SAIL」只要你輸入買主公司的名稱，他會馬上幫你做所有一切的背景調查、整合，甚至聯絡，幫你做決策的分析；台灣經貿網也會轉型為AI驅動的貿易平台，預計都會在今年上半年上線。



而在國際佈局部分，貿協將會持續拓展各國，今年將在波蘭、日本、美國及菲律賓都將會舉辦台灣形象展。他尤其提到，貿協先前有率領台灣業者參加波蘭烏克蘭重建商機展，因此今年將再側重波蘭市場，將有更多機會了解中東歐市場。

而台灣區電機電子工業同業公會去年倡議要設置海外科學園區，是否有引薦適合國家及城市？對此，黃志芳說，貿協會全力配合協助，但相關地點應由電電公會說明，但也提將到波蘭舉辦台灣形象展，相信是對於台灣企業了解波蘭市場有更大幫助。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

伊朗抗議升溫 貿協：每天與駐外聯絡 擬定僑胞撤退計畫

穩定幣成國際貿易趨勢 貿協：台廠勢必面對國際客戶需求採用

IC設計攻頂補助計畫公告 今年側重機器人、衛星通訊及無人機