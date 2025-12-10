延續MeeGo香火！芬蘭Jolla重返硬體戰場推出新款Linux手機、搭載實體隱私開關與可拆換電池
由前Nokia員工組成、承襲MeeGo系統精神的芬蘭公司Jolla，在專注於軟體授權業務多年後，稍早宣布重返硬體市場，推出新款搭載以Linux核心打造Sailfish作業系統的智慧型手機，並且已開放預購。這款手機主打高度隱私防護，不僅配備獨特的實體隱私開關，更採用了現今少見的可拆換電池設計。
預購達標確定投產，預計2026上半年出貨
Jolla成立於14年前，在Nokia放棄MeeGo系統後，由前Nokia員工接手開發出Sailfish作業系統。雖然曾在2013年推出首款手機，但近年來該公司主要轉型為軟體供應商，將作業系統授權給Sony Xperia、一加 (OnePlus) 與三星等廠商使用。
此次重回硬體製造，Jolla設定了群眾募資門檻。根據預購頁面資訊，若在2026年1月4日前預購量順利達到2000部才會正式投產。而好消息是，目前的預購數量已突破2100部，確定將進入生產階段，並且預計於2026年上半年開始交付。
搭載聯發科處理器，強調隱私與維修權
在硬體規格方面，這款新機搭載了聯發科 (MediaTek) 的5G連網規格處理器，配置12G 記憶體與256G 儲存空間 (最高可擴充至2TB)。螢幕採用6.36吋Full HD解析度AMOLED顯示面板，像素密度為390ppi，其他規格則包含搭載5000萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，而具體硬體規格預計會在2026年第一季對外公布。
最引人注目的是其保留了可更換式5500mAh電池設計，這在當今一體成型手機當道的市場中顯得相當罕見。此外，機身更配備「用戶可配置的物理隱私開關」 (User-configurable physical privacy switch)，讓使用者可透過實體鍵直接切斷麥克風、藍牙，甚至禁用Android應用程式相容層或其他功能，從硬體層面確保隱私安全。
承諾5年更新，早鳥優惠價格499歐元
作業系統自然是搭載自家的Sailfish，而Jolla承諾將提供至少5年的系統更新，並且強調系統本身不會追蹤用戶數據。
目前該款手機的預購折扣價為499歐元 (約新台幣16800元)，相比原價便宜99歐元。首波銷售市場鎖定歐盟、英國、瑞士與挪威等地。
對於懷念Nokia時代的操作手感，或是重視極致隱私與系統自主權的Linux平台玩家來說，這無疑是一款值得關注的情懷之作。
