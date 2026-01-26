迎接即將到來的2月美國黑人歷史月 (Black History Month)，蘋果依照往例在今日 (1/26) 推出2026年款的特別版錶帶——「Black Unity Unity Connection 編織單圈錶環」。這款錶帶以「連結」為主題，採用經典的泛非旗幟配色，建議售價為新台幣3100元，從即日起開放訂購。

延續黑人歷史月傳統，蘋果推出全新Apple Watch「Unity Connection」編織單圈錶環

泛非三色交織，強調「連結」力量

今年的設計主題定調為「Unity Connection」，由蘋果內部的黑人創作者及其盟友共同設計。

錶帶本體採用廣受好評的「編織單圈錶環」 (Braided Solo Loop)形式，利用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層。在視覺上，透過 紅、綠、黑 三種泛非旗幟的代表色進行多層次交織，呈現出獨特的紋理與立體感。

除了外觀搶眼，這款錶帶也具備防汗與防水特性，質地柔軟且服貼。

支援公益，兼容歷代錶款

除了推出產品，蘋果也宣布將持續支持全球致力於推動有色人種社群發展的組織。今年的受贈單位包括美國的Boys & Girls Clubs of America、紐約Urban Arts、倫敦Youth Music、雪梨新南威爾斯美術館，以及墨西哥城的Enactus México等，藉此延續其推動經濟、教育與創作機會的承諾。

在規格方面，新款Unity Connection編織單圈錶環提供42mm與46mm兩種錶殼尺寸選擇 (對應Apple Watch Series 10/11的新尺寸標準)，並且提供0至12號的長度選項。

• 相容性：適用於Apple Watch Series 4或後續錶款、Apple Watch SE。

• Ultra相容性：46mm版本錶帶可相容於所有Apple Watch Ultra錶款。

上市資訊

• 產品名稱：Black Unity Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環

• 建議售價：新台幣3100元

• 開賣時間：即日起於Apple Store線上商店與App開放訂購，本週稍晚於實體零售店上架。

