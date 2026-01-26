延續黑人歷史月傳統，蘋果推出全新Apple Watch「Unity Connection」編織單圈錶環
迎接即將到來的2月美國黑人歷史月 (Black History Month)，蘋果依照往例在今日 (1/26) 推出2026年款的特別版錶帶——「Black Unity Unity Connection 編織單圈錶環」。這款錶帶以「連結」為主題，採用經典的泛非旗幟配色，建議售價為新台幣3100元，從即日起開放訂購。
泛非三色交織，強調「連結」力量
今年的設計主題定調為「Unity Connection」，由蘋果內部的黑人創作者及其盟友共同設計。
錶帶本體採用廣受好評的「編織單圈錶環」 (Braided Solo Loop)形式，利用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層。在視覺上，透過 紅、綠、黑 三種泛非旗幟的代表色進行多層次交織，呈現出獨特的紋理與立體感。
除了外觀搶眼，這款錶帶也具備防汗與防水特性，質地柔軟且服貼。
支援公益，兼容歷代錶款
除了推出產品，蘋果也宣布將持續支持全球致力於推動有色人種社群發展的組織。今年的受贈單位包括美國的Boys & Girls Clubs of America、紐約Urban Arts、倫敦Youth Music、雪梨新南威爾斯美術館，以及墨西哥城的Enactus México等，藉此延續其推動經濟、教育與創作機會的承諾。
在規格方面，新款Unity Connection編織單圈錶環提供42mm與46mm兩種錶殼尺寸選擇 (對應Apple Watch Series 10/11的新尺寸標準)，並且提供0至12號的長度選項。
• 相容性：適用於Apple Watch Series 4或後續錶款、Apple Watch SE。
• Ultra相容性：46mm版本錶帶可相容於所有Apple Watch Ultra錶款。
上市資訊
• 產品名稱：Black Unity Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環
• 建議售價：新台幣3100元
• 開賣時間：即日起於Apple Store線上商店與App開放訂購，本週稍晚於實體零售店上架。
更多Mashdigi.com報導：
NVIDIA掀起氣象預測革命：Earth-2開源模型登場，台灣中央氣象署也導入防颱應用
翻身有望？傳三星HBM4高頻寬記憶體進入NVIDIA最終認證階段，力拚縮小與SK海力士差距
其他人也在看
詹家姊妹被酸「中暑、搶資源」！本人揭真相全說了：讓我有勇氣說出來
體育中心／巫旻璇報導台灣女子網球雙打名將詹詠然，於本月21日正式宣布告別長達30年的職業網球生涯，消息一出引發國內外球壇高度關注。身為多年雙打搭檔的胞妹詹皓晴，於24日在社群平台發文，首度對姊姊的引退心情作出回應，並分享多張珍貴合照，動情寫下「我們是最懂彼此的人」，字句間流露深厚姊妹情誼。不過，貼文曝光後，留言區卻出現部分酸民的負面言論，引發討論。對此，詹皓晴於25日親自現身回應，正面回擊外界質疑。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 70則留言
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！
根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。Mashdigi ・ 7 小時前 ・ 發表留言
蘋果新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必看）
蘋果確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代蘋果基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指蘋果或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機器人式體驗。Yahoo Tech ・ 17 小時前 ・ 發表留言
睽違5年！蘋果發佈全新AirTag 2 搭載第二代超寬頻晶片 提升定位範圍及音量
蘋果 (AAPL-US) 周一 (26 日) 睽違五年推出新一代 AirTag，為這款深受歡迎的物品查找設備帶來全方位升級，不僅強化精確查找能力，還擴大藍牙連接範圍並提升喇鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找
距離初代產品發表近五年後，蘋果終於在今日 (1/26) 帶來新款AirTag，在外觀維持不變、沿用相同名稱的情況下，針對核心的搜尋範圍與揚聲器音量進行了大幅升級，並且首度支援直接透過Apple Watch進行精確尋找。重點是，加量不加價，單顆建議售價維持在29美元，台灣建議售價維持在新台幣990元。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 84則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 70則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 111則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 115則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 7則留言
賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因
美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案
距離交易截止日不到兩周之際，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目中，拋出一個震撼聯盟的假想交易方案，直言若湖人選擇將唐西奇（Luka Dončić）送往公鹿，換回「字母哥」...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 21則留言