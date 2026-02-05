就在OpenAI近期開始向部分ChatGPT用戶投放廣告，藉此平衡高昂營運成本之際，Anthropic則是發出公告，強調旗下的AI聊天機器人Claude將維持「無廣告」的乾淨體驗。Anthropic更直言，在對話中插入廣告將會與Claude作為「真正有用的工作與深度思考助手」的定位「格格不入」 (Incompatible)。

跟ChatGPT唱反調，Anthropic承諾Claude絕不放廣告

「廣告會讓AI變得令人毛骨悚然」

Anthropic在官方部落格文章中指出，人們往往會向聊天機器人透露許多個人隱私或細節。試想一下，當使用者正在尋求心理健康建議時，AI突然根據使用者輸入內容的關鍵字推播「聖約翰草」 (St. John's wort)，或是抗憂鬱保健品的廣告，那種感覺不僅是干擾，甚至會讓人覺得「毛骨悚然」。

此外，對於許多將Claude用於編寫複雜程式碼、進行深度工作或思考難題的工程師及專業人而言，突然跳出的廣告內容會顯得極度突兀 (Incongruous)，甚至在許多情境下並不是不恰當。

違背「Claude 憲法」，可能導致不可預測的後果

Anthropic進一步解釋，引入廣告機制將違背其著名的「Claude憲法」 (Claude Constitution)，該憲法將「保持普遍的幫助性」列為核心原則。

技術層面上，若在現階段引入廣告獎勵機制 (Advertising Incentives)，將為模型增加另一層複雜性。Anthropic坦言，目前對於模型如何將設定的目標轉化為具體行為的理解仍在發展中，若讓AI系統以「推銷廣告」為導向，可能會導致「不可預測的結果」，例如為了賺廣告費而給出偏差的建議。

不賣廣告，但會做「代理商務」

雖然拒絕傳統的廣告變現模式，但面對AI產業燒錢如流水的現實，Anthropic當然也得賺錢。

在拒絕「廣告欄位」的同時，Anthropic表示將繼續致力於「基於商務的代理AI」。簡單來說，他們不販售廣告版位，但會開發功能讓Claude能夠主動協助用戶「尋找、比較或購買產品」，以及與企業進行連接。這意味著未來的獲利模式可能更傾向於從「完成任務」或「促成交易」中獲取價值，而非單純的販賣眼球注視欄位。

分析觀點

隨著OpenAI逐漸將ChatGPT轉向大眾消費市場 (甚至帶有搜尋引擎的廣告性質)，Anthropic選擇鞏固Claude在「專業工作者」與「企業用戶」心中的地位。對於需要專注力的工程師、作家或研究員來說，一個沒有廣告干擾、不會為了賣東西而胡說八道的AI，絕對比「免費但充滿雜訊」的工具更有吸引力。

Anthropic的聲明其實點出一個AI倫理的關鍵問題：「當AI的目的是為了賣廣告時，它還能客觀地幫助你嗎」？如果AI的演算法被訓練成「優先推薦付費廠商的答案」，那它的可信度將瞬間崩塌。

Anthropic選擇避開這個坑，轉而攻更有技術難度的Agentic AI (代理AI)，雖然這條路變現比較慢，但對於建立長期信任感來說，無疑是正確的一步。

