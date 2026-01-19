CONVERSE聯手五大領域創作者 開啟「創造不停」CHUCK TAYLOR系列新篇章

記者李鴻典／台北報導

當創造不再只是靈光乍現，而是成為一種「永不停歇」的生活態度，自我表達便擁有了持續前行的力量；CONVERSE 以「創造不停」為核心精神，攜手五位於不同領域深耕的創意領袖，將創作靈感注入真實生活與步伐中，共同詮釋這份始終向前的行動力。

饒舌歌手-李大奔Benzo。（圖／品牌業者提供）

延續這份不間斷的創作脈絡，CONVERSE 同步發表兩款由經典進化而來的全新鞋履：CHUCK TAYLOR ALL STAR 復古 90 系列與輕薄款 CHUCK 鞋款，透過標誌性輪廓的創新演繹，陪伴每一位創作者開啟永不停歇的旅程 。

NAME女團成員-龍韻竹。（圖／品牌業者提供）

這五位創作者分別是：以旋律淬鍊生活質感的饒舌歌手-李大奔 Benzo、在舞台上多維切換能量的NAME 女團成員-龍韻竹、用聲音編織情感網絡的獨立音樂人-張醒嬋、藉由穿搭構建視覺敘事的跨次元藝術家-李燕窩，以及以肢體跨越文化邊界的街頭藝術家-VEX；他們正以各自鮮明的創作語彙，回應「創造不停」的當代意涵，儘管領域不同，他們的創作卻始終與 CONVERSE 呈現出同一種狀態與能量：永不停止，始終前進 。

獨立音樂人-張醒嬋。（圖／品牌業者提供）

圍繞著「創造不停」的創作能量，CONVERSE 本季以兩個全新 CHUCK 系列鞋款作為註解，詮釋經典如何在不斷演進中持續新生，其中CHUCK TAYLOR ALL STAR 復古 90 系列從 1990 年代的街頭文化中汲取靈感，將那個街頭自由精神高度湧動的時代帶回當下；鞋款採用更適合亞洲人腳型的寬楦設計，配合復古質感的輪廓；ORTHOLITE 避震鞋墊進一步保障全天候穿著的舒適體驗。

跨次元藝術家-李燕窩。（圖／品牌業者提供）

整體設計貫穿仿舊細節：加粗鞋帶穿行於帆布鞋身的超大孔眼，微泛黃的中底沉澱出時間質感；這些細節不僅復刻了經典，更自然承接了復古街頭風格中那份隨性、直率而不羈的態度 。

CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR復古90系列。（圖／品牌業者提供）

全新輕薄款 CHUCK 鞋款以低筒薄底輪廓，勾勒出步履間的輕盈詩意。獨創的雙層結構巧妙收束視覺線條，同時溫柔包裹雙足，實現美感與舒適的統一。鞋面覆蓋細膩的磨砂皮革，觸感柔軟，搭配可隨心更換的雙色鞋帶系統，於微小處展現搭配巧思。

CHUCK鞋款以低筒薄底輪廓，勾勒出步履間的輕盈詩意。（圖／品牌業者提供）

全新輕薄款 CHUCK 鞋款現已正式上市，建議售價為新台幣NT$2,880元； CHUCK TAYLOR ALL STAR 復古 90 系列將於今年春季上市，建議售價為新台幣NT$2,280元。

街頭藝術家-VEX。（圖／品牌業者提供）

PUMA 攜手由嘻哈團體頑童 MJ116——瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA 共同創立的潮流服飾品牌 MJFRESH，以及潮流指標球鞋通路 DEAL lifestyle，合作推出三方聯名全新 SUEDE 鞋款，將於 2026 年 1 月 21 日起，在指定櫃點發售。致敬 PUMA 不敗經典 SUEDE 鞋型，融合搖滾與嘻哈音樂中象徵反叛與自我態度的精神，並注入重機文化的街頭元素，勾勒出兼具節奏、力量與速度的街頭美學。

PUMA x MJF x DEAL lifestyle攜手頑童三方共繹SUEDE聯名鞋款。（圖／品牌業者提供）

農曆春節將至，除舊佈新不僅止於居家環境，更是個人形象升級的最佳時機；日本知名時尚眼鏡品牌 OWNDAYS 宣布，即日起至 2026年2月25日，推出「騰躍馬年，好運一路發」新春特別企劃 。為了讓所有人能無痛入手新年行頭，OWNDAYS端出誠意滿滿的「騰躍馬年」多重優惠，獻上最高$4,276折扣，讓您的新視野與好人緣同步「溜」起來！用現金折扣與豪華抽獎回饋OWNDAYS粉絲：

OWNDAYS宣布，即日起至2026年2月25日，推出「騰躍馬年，好運一路發」新春特別企劃。（圖／品牌業者提供）

第一重：滿額現折，配鏡無負擔，活動期間（即日起至 2月25日），凡於門市消費：

滿 NT$6,000，現折 NT$688 。

滿 NT$10,000，現折 NT$1,088。

第二重：千萬豪禮刮刮樂，最大獎 6.6 萬現金，折扣後消費滿 NT$4,800，即可獲得「好運刮刮卡」乙張 。本次活動主打「人人有獎」，中獎總價值突破千萬 ：

OWNDAYS宣布，即日起至2026年2月25日，推出「騰躍馬年，好運一路發」新春特別企劃。（圖／品牌業者提供）

頭獎：現金紅包 NT$66,666。

二獎：SONY WH-1000XM6 耳罩式耳機（市價 $13,900）

三獎：Apple Watch Series 11 42公釐（市價 $12,900）

好運獎： 包含免費光學眼鏡，以及最高$1,688的多重配鏡折扣金。

GENTLE MONSTER 2026 BOUQUET系列正式推出，視覺影片由歌手FKA twigs與電影導演 Jordan Hemingway 聯手執導。以肢體語言重新詮釋花朵綻放時刻。在空靈且充滿迷幻色彩的電子夢境中，演繹自然界中超然的原始能量。本系列靈感源自植物莖幹的精妙構造，透過克制而優雅的美學視角，重新詮釋自然的有機脈絡，呈現出別具一格的產品設計。本系列也帶來全新進階的廓形設計。從植物的結構中提取視覺元素，纏繞、交錯與繩結成為本系列標誌性的視覺語言。

GENTLE MONSTER 2026 BOUQUET系列正式推出。（圖／品牌業者提供）

而近年台灣口腔清潔市場快速朝向「更有效率、更便利」的使用趨勢發展，特別是齒縫清潔需求高的族群、配戴矯正器者，以及重視牙齦健康的消費者，已逐漸從單一「刷牙」升級為「刷牙＋沖牙」的完整清潔流程。全球口腔護理品牌 Soocas 宣布，CES 2026展出旗下新品 NEOS II 系列將於1月26日在台上市，一次推出 NEOS II 與旗艦款 NEOS II Ultra 兩款機型。

Soocas NEOS II Ultra全效沖牙音波電動牙刷，全系列主打全球首創「同步刷沖」科技。（圖／品牌業者提供）

全系列主打全球首創「同步刷沖」科技，刷牙＋沖牙一機完成，讓刷牙與齒縫沖洗得以同步完成，降低口腔清潔門檻，並提升日常效率！Soocas NEOS II Ultra 全效沖牙音波電動牙刷由創家 iNNOHOME 獨家代理，1/19–1/25 限時預購加碼3年保固。

Soocas NEOS II Ultra沖牙音波電動牙刷採用磁吸式充電設計，有效降低水垢殘留風險。（圖／品牌業者提供）

在基隆與三重深耕近 28 個年頭，服務過無數三代同堂家庭的「日盛」與「光華」牙醫，迎來品牌跨越世代的嶄新里程。希普日華集團宣布，全新升級品牌「法夏爾口腔智慧醫療（Fauchard Dentalcare Solutions）」日前已於基隆新橫濱社區開幕；象徵品牌在既有信賴基礎上，邁向新世代服務理念的重要轉型，開幕日更邀請「微笑左投」陳冠宇親臨剪綵，共同見證品牌在服務理念與空間體驗上的全新升級。

法夏爾口腔智慧醫療創辦人朱文賢院長(右)與「微笑左投」陳冠宇(左)。（圖／品牌業者提供）

法夏爾口腔智慧醫療於基隆新橫濱社區開幕。（圖／品牌業者提供）

