Cool Map 成果研討會表揚公私協力企業 經驗分享與交流

環境部次長謝燕儒（右六）出席「抗高溫涼適地圖（Cool Map）成果研討會」，與受獎單位大合照。（圖：環境部提供）

▲環境部次長謝燕儒（右六）出席「抗高溫涼適地圖（Cool Map）成果研討會」，與受獎單位大合照。（圖：環境部提供）

環境部日昨舉辦「抗高溫涼適地圖（Cool Map）成果研討會」，邀集企業、地方政府、民間團體與學界代表共同交流，分享涼適點推動經驗，並聚焦極端高溫下的城市降溫設施、脆弱族群保護及社區照顧議題。環境部指出，本次跨界與談所形成的洞見，將作為明年度強化高溫調適策略的重要參考。

環境部表示，抗高溫涼適地圖自七月底上線以來，已累積超過五千處涼適點，提供一．五萬次以上使用，包括三千六百多個企業開放空間、市府盤點的戶外遮蔭與室內避暑點，以及二六七二處公共飲水點。研討會中首先頒發感謝狀給統一超商、全家、萊爾富、全聯、家樂福、OK及臺北市、新北市、臺南市政府，肯定各界公私協力共同建立全台涼適網絡。統一超商分享主動讓民眾「安心入內」是推動成功的核心，並展示OPEN POINT App「涼夏站點」與風除室冷房設計；全聯則重視鄰里型門市在協助社區長者避暑中的重要角色。

廣告 廣告

環境部謝燕儒次長表示，極端高溫現已成新常態，調適工作必須更具前瞻性。未來將強化高溫預警、提升熱區涼適點密度，並從高風險族群出發，推動遊戲場遮蔭、材質改善與公共空間降溫等措施。同時，本次跨界交流累積的實務經驗與建議，也將作為明年度強化高溫調適策略的重要依據，持續提升台灣在面對極端氣候時的韌性與安全。

在跨界與談對話中，臺灣還我特色公園行動聯盟潘汝璧秘書長指出，兒童遊戲場在夏季地表溫度動輒超過攝氏五十五度，亟需加強自然樹蔭、改善鋪面並提升夜間照明；老人福利推動聯盟曾繁亞副主任表示，推估逾七十萬名的隱性獨居長者在熱浪下風險極高，社福系統需更積極關懷並協助長者安心使用企業避暑空間；無店面零售商業同業公會許生忠秘書長則提醒外送與物流人員長期受高溫暴露，建議開放Cool Map API與外送平台串接，以便即時尋找休息點；臺北市政府公園處莊國境主任分享運用「日照分析」改善遮蔭的實務經驗，並期盼中央建立一致的高溫風險指引。本次環境部亦展示與成功大學合作的「獨居長者室內高溫預警模型」，展現科技提升高風險族群保護的可能性。