cool nel d靈感大爆發推《reel mu$ic》 從落日飛車到初為人父的生活樂章

天后御用製作人cool nel d發行全新夢幻Lo-fi專輯《reel mu$ic》。（夕陽音樂提供）

天后御用製作人cool nel d 今（14日）正式推出全新夢幻Lo-fi專輯《reel mu$ic》，由落日飛車主理的夕陽音樂發行，全面登上各大數位平台。他以多樂器演奏家Nelson Devereaux的新身份展開純創作旅程，從「流行天后」Miley Cyrus、葛萊美常勝軍Bon Iver、Lizzo，到新世代靈魂歌姬9m88，都合作過他的編曲與演奏。這次的新作在巡演意外喊卡後誕生，融合節奏取樣、實驗聲響與自由即興，打造出跨越爵士、電子與夢幻質地的聲音宇宙。

cool nel d出生於威斯康辛州，8歲開始吹奏薩克斯風，深受密爾瓦基與芝加哥爵士場景影響。多年現場經驗讓他與Bon Iver、Lizzo、Craig Finn、Mild High Club、Jungle、Paul Cherry、雷頓狗與9m88等音樂人建立合作，近期更在 Miley Cyrus《Something Beautiful》中的〈More To Lose〉演奏薩克斯風獨奏。這張個人演奏專輯的創作契機，來自他兩年前因巡演取消而被迫留在家中，意外喚醒了創作熱情，而落日飛車《Quit Quietly》更讓他靈感爆發，一口氣完成整張作品。

cool nel d在家中錄音室親自操刀《reel mu$ic》作曲、錄音與混音，打造夢幻且具實驗精神的聲音宇宙。（夕陽音樂提供）

《reel mu$ic》全數曲目由他在家中錄音室包辦作曲、錄音與混音，最後至柏林完成母帶製作。靈感源自Yellow Magic Orchestra、坂本龍一、Mort Garson、Aphex Twin、Mild High Club等音樂人，他將作品形容為能自然融入日常的「功能性音樂」，既夢幻又具實驗精神，既能存在於數位時代的各個角落，也能成為日常陪伴。他說這張專輯沒有市場壓力或對象，只是為了「讓音樂再次活過來」。

2025年對cool nel d來說更具特別意義，他在新專輯推出的同時迎來女兒出生。曲目〈5〉便是獻給家中新成員的溫暖問候，數字象徵他與太太、女兒及兩隻貓的「家庭五口」。〈jazzyinfluencer〉則幽默諷刺爵士網紅文化，〈supergrunge〉尾段則使用泰勒絲合作鼓手JT Bates收藏的60、70年代古董老鈸錄製，營造厚實低頻能量。cool nel d以這張作品記錄自身從創作低潮到成為父親的人生轉折，而《reel mu$ic》也已全面上架於各大串流平台。

