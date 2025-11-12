COP 30》國泰金前進巴西貝倫 五度出席聯合國氣候峰會
聯合國第30屆氣候峰會（COP30）於亞馬遜河的門戶──巴西貝倫盛大登場，今年以「熱帶雨林與自然保育」為核心議題之一，象徵全球氣候行動邁入以自然為本的新階段。國泰金控第5度前進聯合國氣候峰會，一連參與三場關鍵會議，以「加速亞洲氣候與自然金融」為主軸，與全球產官學界深化交流。
倡議加速亞洲氣候與自然金融 籲加速自然金融市場成形
今年適逢《巴黎協定》十週年，全球氣候治理正式從承諾走向落實，國泰金控永續藍圖也從氣候金融拓展至自然金融領域，將生物多樣性與自然資本納入決策。今（11）日也宣布響應「貝倫投資人熱帶雨林聲明」（Belem Investor Statement Rainforests），支持全球森林保護行動，呼籲各國政府推動零毀林貿易、強化資訊揭露與法規落實，並將森林保護納入國家自主貢獻（NDC）核心，展現國泰金控加速自然金融市場成形的決心與行動力。
李長庚、温珍瀚 擔綱藍區重要講者
COP30首場會議將於台灣時間12日登場，國泰金控為台灣唯一前進藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴貝倫官方主場藍區，參與由國泰金控、亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）、世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）共同主辦的Asia Finance Event，以擴大亞太氣候金融與投資規模為主軸(Global and regional recommendations to scale up finance and investment in Asia Pacific)，探討新興亞洲市場能源轉型進展、混合金融、氣候金融創新解方等，透過在藍區與全球產官學界交流對話，參與全球氣候政策的討論，也延伸六月份於倫敦的亞洲觀點，持續發揮影響力。
第二場關鍵會議，由國泰金控總經理李長庚擔任COP重要周邊會議「世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）」開場講者，李長庚總經理自2023年（COP28）起，連續三年受邀擔任WCS開場講者，李長庚在COP28分享「綠色轉型的金融成果與洞察」；COP29倡議進行一場「氣候工業革命」，驅動結構與系統性變革，作為淨零轉型新契機；今年COP30將分享，自亞馬遜走向世界，看見全球永續轉型的希望與機會，呼籲資金快速增長，加速氣候與自然的系統化轉型，成為氣候工業革命的推動力。
第三場關鍵會議則由温珍瀚參與WCS座談，與國際權威環境組織CDP（原碳揭露計畫）氣候總監Amir Sokolowski等人聚焦「以金融之力促進公正能源轉型」討論，將分享從亞洲能源轉型現況與投資機會出發，分析金融業於加速公正能源轉型的角色，並分享國泰推動以人為本能源轉型的觀察與經驗。
此外，國泰金控支持台大實驗林─淺山復育生物信用額度方法學，使復育生物多樣性的價值能被衡量，為國際認證標準奠基，以期未來發展為生物信用額度市場，引領自然金融創新解方，而台大實驗林特於WCS工作坊中舉辦授證儀式，將由温珍瀚代表授證。
