COP30上週落幕 彭啓明談台灣在國際間淨零策略應這樣定位

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)上週落幕，環境部長彭啓明說，很可惜這次COP30沒有較重大的結論、進展。(資料照，記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)上週落幕，環境部長彭啓明說，很可惜這次COP30沒有較重大的結論、進展，不過他將台灣在國際淨零策略中，定位為「追隨者」，在國際賽局中找到適合台灣、穩健的淨零轉型道路。

參與此次COP30的各國代表，在22日達成協議，承諾提供更多資金協助各國因應極端天氣災害，但並未如歐盟等國家所願，納入逐步淘汰化石燃料的路線圖，或加強各國減排不足的具體細節。另，此次COP30決議，各國同意將用於因應氣候變遷的金援增加2倍，達每年1200億美元，不過該議題也是談判後期棘手問題之一，易受氣候變遷影響國家認為，應該是要由最該為氣候變遷負責的富裕國家出資。

彭啓明表示，他在民間時期曾以NGO身分參加11次氣候會議，此次則是以多元化形式參與、觀察。適逢巴黎協定10週年，且選在有亞馬遜雨林「地球之肺」的巴西舉行，但美國沒有參與、中國也刻意保持低調，因此除了《巴黎協定》第6.4條更加完整等進展外，如調適基金增加2倍，但卻沒有提到實質上的意涵；預期中，NDC應該要有更多的討論；以及保護雨林或禁止砍樹的行動也沒有預期中的強勢。「很可惜的是這次沒有較重大的結論、也沒有一個進展。」

彭啓明強調，若2028年《巴黎協定》第6.4條正式上路，台灣便處於「跟時間賽跑」的緊急狀態，以確保不會落後於高度競爭的國家如日韓等國。

彭啓明表示，未來幾年各國氣候變遷相關政策制定會隨著領導與局勢轉變，重新「洗牌」，將持續關注。他認為，台灣化石燃料幾乎依賴進口，或許這也讓再生能源成為淨零轉型的出路。台灣在淨零轉型中並不處於「領導者、破風者」的地位，而是一個 「追隨者」，在國際賽局中找到適合台灣、穩健的淨零轉型道路。

明年將由土耳其主辦COP31、澳洲則擔任峰會主席國。彭啓明觀察，「澳洲在氣候變遷治理角度上，越來越跟歐洲站在一起，或許可以期待明年會議有突破的進展」。台灣政府雖然無法參與，但希望未來能培育更多台灣國際級談判人才，以專家的名義參與談判舞台，讓世界看到、不要遺漏台灣。

