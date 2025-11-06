COP30下週於巴西登場 卓揆：以「全球共作」精神回應減碳責任
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於下週在巴西登場，環境部彭啓明部長今（6）日於行政院會提出「2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標」報告。行政院長卓榮泰表示，政府將以「全球共作」精神，回應全球減碳責任。
卓榮泰指出，我國作為國際社會的一份子，應善盡國際責任，自主遵守《巴黎協定》，以接軌國際正式提出「2035年國家自定貢獻」計畫，明確設定低碳臺灣轉型里程碑。
卓榮泰說，行政院日前已核定20項減碳旗艦行動計畫，要求各部會積極推動，加大且加快減碳力道，以具體行動回應全球氣候挑戰。
