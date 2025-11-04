COP30下週開幕 各國當前減碳目標能守住1.5°C升溫界線嗎？
今年聯合國氣候大會（COP30）即將在下週11月10日於巴西登場，各國第三版國家自定貢獻（NDC3.0）陸續交卷，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，依目前各國提交的目標，2035年僅可減碳24%，未能達60%，將失守1.5°C升溫界線。
台灣雖非締約方無法正式參與，環境部表示，今年仍和往年一樣，有NGO、智庫至現場交流，今年也特別選出四名青年前往交流，民間智庫則預計在COP30會場舉辦論壇，討論東亞碳定價、能源轉型等議題。
NDC3.0期限逼近 僅65國交卷 涵蓋60%碳排
第30屆聯合國氣候大會（COP30）下週將於巴西貝倫召開，台灣科技媒體中心今（4）日舉行「COP30氣候峰會前記者會」，邀請學者解析本次談判的重點趨勢。
《巴黎協定》要求各國在今年底前提出第三版國家自定貢獻（NDC3.0），趙家緯表示，截至10月底提交的65個國家，僅涵蓋全球約36%碳排；中國在3日提交文件，若將中國納入，則涵蓋近60%碳排。目前還在等待歐盟、印度、南韓等排放大國提出。
他強調，依聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告，若要守住1.5°C升溫界線，至2035年全球應減碳60%；目前各國提交的NDC3.0，2035年僅可減碳24%。
再生能源成長三倍或未能達標
兩年前的COP28，各國在杜拜完成首次「全球盤點」（GST-1），確立再生能源成長三倍、能源效率提升等目標。趙家緯表示，各國繳交的NDC3.0，正是檢視這些「指定題」是否落實的重要時機，但目前進展仍不如預期。
趙家緯表示，依國際能源總署（IEA）推估，以目前成長趨勢，至2030年再生能源頂多倍增，無法達到三倍目標；零碳電力投資雖從2021年的5.2千億成長至2024年的8.4千億，但2030年前投資還需加倍，才能達到再生能源三倍目標。
此外，在能源效率方面，各國的NDC承諾目前也僅達到2.3%，和COP28年增4%的目標仍有落差。
環境部邀4名青年赴COP30 民間交流多項議題
今年COP30主辦國巴西以「Global Mutirão」為核心主題。環境部將此葡萄牙語譯為「全球共作」；趙家緯表示，民間偏好稱為「全球交工」，意指各國不同部門之間的互助合作，要在地緣政治的「逆風」下，維繫全球氣候談判的動能。
根據媒體報導，美國已宣布不派官方代表前往巴西與會。環境部氣候署組長溫育勇表示，台灣由於非締約方，環境部無法正式與會，過去通常是透過NGO、智庫與其他多元管道，了解國際現況、並參與活動交流。但今年環境部特別甄選出四位30歲以下的青年前往巴西交流，專業涵蓋調適、能源、金融及土地利用等，也有成員為原住民青年。
溫育勇表示，台版的NDC3.0目前正在政院確認中，近期定案後就會上網公開，文件中除了列出減量目標，也說明台灣的碳費、總量管制排放交易等政策進展，可作為台灣對外交流的依據。此外，環境部也將依國際格式發布第一份「兩年期透明度報告」（Biennial Transparency Reports，BTR），內容涵蓋減量、調適、國際合作等面向，呈現台灣氣候行動的具體成果。
資金缺口大 COP30將提全球調適目標
聯合國環境規劃署（UNEP）日前發布《2025年調適差距報告：空轉》（2025 Adaptation Gap Report: Running on Empty），台灣科技媒體中心在3日公布中文摘譯。
報告指出，2023年全球公共調適資金僅約260億美元，但到了2035年，開發中國家的調適資金需求將達3650億美元，缺口是目前資金的14倍。報告也指出，雖然已經有越來越多國家制定調適計畫，但資金不足、債務型融資比重高，恐造成「調適債務陷阱」。呼籲各國透過混合融資、公司協力、制度創新等方式，縮小資金缺口。
本次COP30也預計通過「全球調適目標」（Global Goals on Adaptation，GGA），內容包括100項具體指標。
趙家緯指出，台灣即將在2027年前提出新一期「國家氣候變遷調適行動計畫」（2027～2030年），有了GGA，將使台灣調適行動更有具體方向可循。
台大生物環境系統工程學系教授童慶斌則指，台灣推動氣候調適行動逾十年，但近期多起極端氣候災害顯示，風險評估和應變仍有不足，資源長期偏重減碳，忽視調適。
台灣綜合研究院研究九所所長顏婉庭則表示，COP28後成立的「損失與損害基金」已開始運作，預計2026年前將投入約2.5億美元，用於支持受氣候災害影響的地區重建，預期本次COP的討論重點，也會放在這筆資金的運用上。
