COP30今在巴西揭幕 島國求救：我們正活在噩夢中
第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）自十日起在巴西貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾而非又做新承諾，並關注原住民等氣候變遷下的弱勢群體。
ＣＯＰ30全稱為聯合國氣候變化綱要公約（ＵＮＦＣＣＣ）第卅次締約方會議，該公約卅三年前就是在巴西舉辦的「里約地球峰會」簽署。這次巴西選在亞馬遜雨林周邊城市貝倫舉辦ＣＯＰ30，旨在強調森林的重要性，因為全球森林仍是伐木、採礦、農業和化石燃料開採等產業的目標。
多數國家政府都會派代表團與會，利益相近國家時常結隊發言，最受矚目包括開發中國家組成的「七十七國集團加中國」，以及生存受到海平面上升威脅的「小島嶼國家聯盟」，「ＢＡＳＩＣ集團」和「非洲集團」（ＡＧ）等也有影響力。一月宣布退出巴黎協定的美國已讓出以往主導地位，中國大陸和巴西等國著手取而代之。
熱帶雨林基金 多國允諾注資
ＣＯＰ30正式開始前，「聯合國氣候峰會」（U.N.climate summit）於六、七日在巴西貝倫召開，與會者已說在支持瀕危森林和全球共同碳市場等計畫取得進展。其中，巴西提倡的「熱帶雨林永存基金」於六日就吸引五十五億美元（約台幣一七二一億元）注資承諾，挪威和法國都加入巴西與印尼的投資行列，德國七日也承諾提供支持。
美聯社七日報導，上述基金最終希望募集一二五○億美元（約台幣三點九兆元），將用於強化雨林保護。巴西總統魯拉七日會晤德國總理梅爾茨以爭取支持，梅爾茨會後說，德國將做出可觀承諾，但未透露金額。
巴西及歐盟七日也宣布，將與中國等國合作建立聯盟，旨在統一全球不同的排放交易系統，成為單一個全球碳市場。共同的碳定價框架將激勵各國和企業減少溫室氣體的排放，允許排放量低於其規定上限的企業向排放量超過上限的企業出售碳信用。
川普退出巴黎協定 挨批可恥
中國國家主席習近平及印度總理莫迪等主要國家領袖均未出席，但代表與會的官員都藉機重燃全球能源轉型熱忱。中國國務院副總理丁薛祥稱讚自家大規模設置風電、光電。他說，中國溫室氣體排放量遠超其他國家，仍是轉向更潔淨能源形式的領頭羊，乃信守氣候承諾的國家。
數國代表也在會上訴說氣候變遷的傷害。南太平洋島國吐瓦魯環境部長塔利亞批評，美國總統川普退出巴黎協定是罔顧他國的可恥舉措；馬紹爾群島外交部長卡內克說，該國正活在噩夢中，隨著海面上升與珊瑚死亡，魚群正離開該國沿岸到更冷的海域。
聯合國氣候峰會落幕後，ＣＯＰ30緊接著十日至廿一日登場，也將延續各項議題的討論。聯合報採訪團隊前進現場，將持續為讀者帶回最新動態。
