COP30健康日 強化醫療韌性助脆弱族群

11/13 是COP30的健康日，氣候危機已被視為全球健康危機。面對每年逾50萬人死於高溫，各國與會者呼籲採取行動；多個國際慈善組織也承諾投入3億美元，約93.4億台幣，支持全球醫療體系提升韌性。

第30屆聯合國氣候峰會，在巴西貝倫持續進行，與會者焦點從氣候本身，延伸到氣候對全球公共健康造成的衝擊。

聯合國氣候變化綱要公約執行秘書 斯帝爾：「在全球各地 人們每天，都在面對氣候危機，同時也是公共衛生危機的現實，氣溫上升 洪水 乾旱和風暴，正在奪走生命 ，加劇疾病和營養不良，並對醫療系統 造成巨大壓力。」

國際醫學期刊《刺胳針》指出，1990年代以來，與熱相關死亡增加63%；2012到2021年，平均每年約54.6萬人死於高溫。野火造成的PM2.5汙染，光是去年就奪走 15.4萬人生命，創下歷史新高。而極端乾旱也使農作減產，1.2億人面臨更嚴重的糧食不安全。

聯合國氣候變化綱要公約執行秘書 斯帝爾：「一個新的氣候與健康基金聯盟，已承諾投入初始3億美元，用於整合行動 以同時應對，氣候變遷的成因 ，及其對健康的影響 加速在，最需要的地方 落實解決方案。」

目前已有80個國家與國際夥伴加入《貝倫健康行動計畫》，協助各國強化醫療體系，提升面對氣候衝擊的韌性。洛克斐勒基金會健康政策主任 威利：「健康領域的進展正在倒退，我們曾經通過科技，與全球健康系統取得艱辛的勝利，但氣候變遷 正使全球健康的，每一個問題變得更糟。」

世界衛生組織秘書長譚德塞也提醒，氣候危機就是健康危機，呼籲健康議題應正式納入氣候談判。隨著全球暖化加劇，醫療系統承受的壓力前所未有。外界期待「貝倫健康行動計畫」與國際資金投入，能為脆弱族群帶來實質保護，成為全球氣候調適的新指引。

