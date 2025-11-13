COP30可望成立全球碳市場聯盟 彭啓明：對台一大利多

聯合國氣候峰會COP30正在巴西召開，由巴西領軍的「合規碳市場開放聯盟」可望成立。環境部長彭啓明今天(13日)接受央廣訪問時表示，若全球碳市場聯盟成立，對台灣是一大利多，台灣將可至他國投資減量計畫，以此獲得碳權，不但可作為國內減量目標抵減之用，也可大幅活絡減碳產業。

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」(COP30)10日至21日在巴西貝倫舉行，此次議程有兩大焦點，一是將每年氣候資金提升至1.3兆美元，另一大目標則是成立「合規碳市場開放聯盟」，推動全球碳市場成熟、促進資金流動。

環境部長彭啓明13日下午接受央廣訪問時表示，「巴黎協定」第6.2條開放國與國間雙邊或多邊碳權合作，第6.4條則開放全球性碳市場；而歐盟日前通過新的氣候目標，2040年將減排90%，同時訂定各國購買境外碳權上限5%，便是基於「巴黎協定」第6條碳權合作的精神。

彭啓明指出，若「合規碳市場開放聯盟」最終順利成立，對於台灣減碳將是一大利多。他表示，由於台灣地小人稠，推動減碳相當困難，透過全球碳市場開放機制，將可投資他國從事減量工作，開發的碳權再帶回國內抵減排放。他說：『(原音)我們可以從國際合作上面獲得一些減碳的量，當然這個不是說我們國家要花錢去買，而是透過一些企業它需要碳權的方式，可以從友邦或是相對友好的國家，像這次這個機制就是一個我們可以協助參與的機制。因為台灣的土地太小，然後我們減碳的難度也相對比較高，所以有些我們有很好的技術就可以投入這個市場裡面去獲得一些碳權，這個會變成是一個真正的生意。』

彭啓明指出，由國內碳交易走向國際化市場將可大幅活絡減碳產業，而國際上碳權抵換比例大多訂為5%，以台灣年排放量2億多噸來看，5%即為允許1千多萬噸的國際碳權，這是一筆很大的減碳量。但他強調，政府仍會優先推動國內減碳工作。

針對國際碳權，彭啓明表示，巴西擁有大片熱帶雨林，但許多已被破壞，若能重新復育，便有機會獲得龐大的碳權，因此，南美洲或非洲等國家都相當期待國際碳市場合作機制。目前環境部積極與外交部合作，共同推動國際碳權開發，我國已與友邦巴拉圭簽訂「巴黎協定」合作備忘錄(MOU)，推動12項工作計畫，最近外交部便協助友邦巴拉圭汰換電動車，若成立全球碳市場聯盟，台灣將可從中獲取碳權，抵減我國的排放量，這是很好的機會。

彭啓明說，台灣與其他友邦如貝里斯、瓜地馬拉等國也會同步展開相關碳權合作機制，目前先鎖定友邦，未來將會與更多非友邦國家簽署合作計畫，期待與日本、東南亞國家等都能開展碳權合作計畫。(編輯：宋皖媛)