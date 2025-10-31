COP30將展開 駐紐代表歐江安呼籲支持台灣參與UNFCCC

駐紐西蘭代表歐江安（左3）出席紐西蘭智庫研討會，呼籲各界支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」。駐紐西蘭代表處提供



第30屆氣候變遷綱要締約國大會（COP30）即將於巴西貝倫舉行，駐紐西蘭代表近期赴紐西蘭智庫演講時強調，台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」可加速落實「巴黎協定」（Paris Agreement），台灣已做好準備與各國攜手對抗極端氣候與災害風險，呼籲各界支持台灣參與。

對於紐西蘭近日遭受強風侵襲，歐江安首先代表台灣政府與人民誠摯慰問，另分享上月我國花東也遭超級颱風樺加沙重創，許多家園遭土石流掩埋，數萬民台灣人民自動自發，化身「鏟子超人」湧入災區協助救災，展現無私大愛，令人感動。

廣告 廣告

歐江安說明，台灣與紐西蘭皆處於地震及颶風帶，颱風、地震頻繁，因此兩國可加強減災、備災及救災經驗合作；此外，紐西蘭與台灣均甚關心太平洋島國面臨氣候變遷、海平面上升的脆弱性；氣候危機是全球共同面臨的現實挑戰、打造氣候韌性是全球的共擔責任。

歐江安強調，淨零碳排是全球旅程，納入所有具備願意且有能力的利益攸關者才能真正實踐減碳的永續未來；COP30適逢「巴黎協定」落實五週年，為全球氣候治理關鍵里程碑，台灣具備科技能力與國際經驗，決心貢獻於全球解方，呼籲紐西蘭各界支持台灣參與UNFCCC。

歐江安續說明台灣積極推動「2050淨零路徑」成果，並已通過《氣候變遷因應法》，啟動碳費制度與綠色轉型，為因應極端氣候帶來的衝擊，台灣相應制定調適計畫，並整合政府、專家與民間團體力量，全面強化社會韌性與災害管理能力。

歐江安強調，台灣以具體行動將淨零減碳藍圖國內法化，提升為國家戰略層次，同時積極與國際合作，透過減緩與調適雙軌並進，全面守護人民福祉。台灣多年以科技搭配在地化需求，協助太平洋島國推動綠能轉型、糧食安全、氣候調適、備災救災，建立早期預警等。

歐江安提到，台灣已協助馬紹爾群島農場太陽能光電系統、在帛琉導入太陽能水產養殖，並捐贈300萬美元（約新台幣）給「太平洋島國論壇（PIF）」所屬的太平洋韌性基金（PRF）。她也指出，由於全球仍缺乏有效多邊機制整合各國資源與經驗分享，強化備災與快速馳援，若以科技驅動災害管理合作，將能在災難期間挽救更多生命。

「紐西蘭國際事務協會（NZIIA）」與「紐西蘭亞洲基金會」(Asia New Zealand Foundation）合作辦理氣候變遷研討會，邀請歐江安發表演講。NZIIA為紐西蘭討論外交政策及國際事務的著名智庫，曾在總理大選期間主辦3場全國辯論會，紐西蘭亞洲基金會長年推動紐西蘭民眾瞭解亞洲各國文化與重要議題，兩國智庫在紐國社會均極具公信力及輿論影響力。

更多太報報導

菲律賓參議員來台 盼促與台農業合作交流

11國會議員紐西蘭共慶雙十 駐紐代表歐江安籲：支持台灣入CPTPP

聯大開議駐外館處奔走倡議 駐紐代表籲聯合國勿再趨附中國政府不當立場