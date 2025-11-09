COP30將登場 今年氣候科學領域重要議題一次掌握

（中央社巴西貝倫9日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將於11月10日在巴西登場，隨著氣候變遷加劇，極端天氣等衝擊正對全球人口與環境造成越來越大的負擔，以下是今年氣候科學領域的重要議題。

●全球升溫速度加劇

全球氣溫不僅持續攀升，升溫速度也在加快。研究顯示，全球氣溫在2023年、2024年及2025年多個時間點屢次刷新紀錄。

此外，海平面上升速度也在加快，過去10年平均每年上升約4.5毫米。相較之下，自1900年起的數十年平均升幅僅為每年1.85毫米。

世界氣象組織（WMO）指出，全球平均氣溫已比工業化前水準高出攝氏1.3至1.4度。依目前趨勢，全球恐在2030年前後升溫突破攝氏1.5度，屆時恐引發災難性、不可逆的衝擊。

●臨界點

暖水珊瑚因連續的海洋熱浪幾乎完全死亡，這可能成為首個氣候臨界點（climate tipping point），意味著環境系統開始轉變為另一種狀態。

研究人員10月時曾警告，若快速森林砍伐持續下去，且全球暖化跨越攝氏1.5度時間點比先前預估更早，亞馬遜雨林可能開始凋零，並且轉變為如稀樹草原的生態系統。

他們還指出，格陵蘭冰蓋融水，可能導致維持歐洲溫和冬季氣候的洋流「大西洋經向翻轉洋流」（Atlantic Meridional Overturning Current，AMO）更早崩潰。

南極冰蓋同樣面臨威脅，科學家擔憂圍繞南極大陸的海冰正在減少。與北極情況相似，海冰消失會露出深色海水，吸收更多太陽輻射，加劇整體暖化趨勢，也危及浮游植物生長，這些植物吸收全球大量的二氧化碳。

●陸地陷火海

伴隨熱浪與乾旱，野火依然頻繁且劇烈。今年全球「野火狀態」報告顯示，2024年3月至2025年2月期間，大約有370萬平方公里土地遭焚毀，相當於印度與挪威的面積總和。

這略低於過去20年的年均焚燒面積，但由於燃燒的是碳含量更高的森林，這些野火釋放的二氧化碳比以往更多。

●致命高溫

研究人員正致力尋求方法，評估高溫對健康的風險與損害，聯合國健康與氣象機構估計，全球約有一半人口受到高溫困擾。

這些機構估計，當氣溫超過攝氏20度，每升高1度，勞動生產力就可能下降2%至3%；另一項於10月發表在「刺胳針」（The Lancet）期刊的研究估計，僅去年一年，因生產力下降造成的全球損失就超過1兆美元。

在歐洲，一支來自英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的團隊運用死亡率趨勢估算，今年夏天有超過2萬4400人死於高溫相關原因。

針對去年歐洲創紀錄的高溫夏季，另一支團隊利用電腦模型分析死亡統計、氣溫資料與健康參數，估算有32國中逾6萬2700人死因與高溫有關。

●科學受攻擊

美國總統川普否定氣候變遷，在他的領導之下，美國政府希望大幅削減負責收集與監測天候數據的機構經費，令科學界感到擔憂。

川普政府2026年度預算案（尚待國會批准）提議，將美國國家航空暨太空總署（NASA）地球科學部門年度預算砍半至約10億美元，並將國家海洋暨大氣總署（NOAA）預算削減逾1/4至45億美元。

不過，在世界其他地方，公共科學經費正在增加，中國、英國、日本以及歐盟的科學研究經費均創新高。歐盟上月將即時氣象監測數據向公眾開放。（編譯：陳正健）1141109