COP30將登場 多國領導人抨擊川普「氣候行動不作為」

巴西總統盧拉向世界各國領導人發出警告，提防「極端勢力」。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在巴西登場前，美國總統川普因為他在氣候變遷議題上的立場，受到世界各國領導人批評。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，由於美國總統川普拒絕接受氣候科學，他不出席在亞馬遜城市貝倫舉行的COP30會議，哥倫比亞和智利領導人批評他是騙子，要求其他國家無視美國在氣候行動方面做出的讓步。英國首相施凱爾承認，民眾對氣候變遷議題的政治支持正在減弱，他說，氣候變遷曾經是國際和英國的共識，但令人遺憾的是，如今這種共識已經不復存在。

BBC報導，在接下來的兩週，各國將嘗試就氣候變遷問題達成新的協議，重點是投入更多資金在森林保護。但今年峰會，世界主要國家，包括印度、俄羅斯、美國和中國等許多領導人缺席。

報導指出，川普沒有出席這次在貝倫的會議，但他對氣候變遷的看法，無疑是與會其他許多領導人都非常關心的問題。川普九月在聯合國演說時聲稱，氣候變遷是有史以來對世界犯下的最大騙局，他駁斥了再生能源的使用。巴西總統魯拉今天雖然沒有點名美國領導人，但警告，極端勢力正在製造假新聞，並且將子孫後代置於一個因為全球暖化而永遠改變的星球上。