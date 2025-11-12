COP30巴西登場 環境部啟動戰情中心

數十名抗議者來到COP30會場，現場與保全、警察發生推擠衝突，還有保全臉上見血，抗議者高喊「反抗」的口號，高舉「我們土地不出售」的標語，表達原住民不滿土地遭掠奪開發，森林持續消失中。

巴西圖皮納巴人民領袖吉爾森說，「我們不靠錢吃飯，我們只想讓我們的領土保持自由，但是石油勘探礦產勘探和伐木活動仍在繼續。」

COP30於10日起在巴西的「亞馬遜門戶」貝倫舉行，主辦國希望各國重視森林議題，呼籲更多資金投入協助開發中國家。

開幕典禮座位上空無一人的美國，川普政府未派高階官員與會，但民主黨籍加州州長紐森則抵達美國館，對川普的氣候政策砲火全開。

美國加州州長紐森指出，「美國在這個問題上可能像我們想的那樣愚蠢，但加州並非如此，美國國內也正在興起一股抵制川普和川普主義的力量，但我希望全世界都能明白，他不會成為我國的永久統治者。」

環境部也在國內啟動戰情中心，11日與在巴西的代表連線，今（2025）年適逢巴黎協定簽署10週年，聯合國也公布各國的「國家自訂貢獻NDC」綜合報告，目前初步掌握全球到2035年排放量減10%，台灣提出的NDC則是2035年減少38%±2%。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，「做出我們大概最大能夠減量的一個目標，所以彭部長說這個叫登月級的目標，務實但是又有企圖心的目標。」

外交部推出短片，呼籲國際社會重視台灣減碳決心，支持台灣參與全球氣候行動。環境部指COP30除了要催促各國加大實質減碳的力道，也力求強化氣候資金，已開發國家應全力協助開發中國家，規模從3000億提高至1.3兆美元，預期考驗極大。

