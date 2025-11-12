COP30巴西登場 環境部啟動戰情中心
數十名抗議者來到COP30會場，現場與保全、警察發生推擠衝突，還有保全臉上見血，抗議者高喊「反抗」的口號，高舉「我們土地不出售」的標語，表達原住民不滿土地遭掠奪開發，森林持續消失中。
巴西圖皮納巴人民領袖吉爾森說，「我們不靠錢吃飯，我們只想讓我們的領土保持自由，但是石油勘探礦產勘探和伐木活動仍在繼續。」
COP30於10日起在巴西的「亞馬遜門戶」貝倫舉行，主辦國希望各國重視森林議題，呼籲更多資金投入協助開發中國家。
開幕典禮座位上空無一人的美國，川普政府未派高階官員與會，但民主黨籍加州州長紐森則抵達美國館，對川普的氣候政策砲火全開。
美國加州州長紐森指出，「美國在這個問題上可能像我們想的那樣愚蠢，但加州並非如此，美國國內也正在興起一股抵制川普和川普主義的力量，但我希望全世界都能明白，他不會成為我國的永久統治者。」
環境部也在國內啟動戰情中心，11日與在巴西的代表連線，今（2025）年適逢巴黎協定簽署10週年，聯合國也公布各國的「國家自訂貢獻NDC」綜合報告，目前初步掌握全球到2035年排放量減10%，台灣提出的NDC則是2035年減少38%±2%。
環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，「做出我們大概最大能夠減量的一個目標，所以彭部長說這個叫登月級的目標，務實但是又有企圖心的目標。」
外交部推出短片，呼籲國際社會重視台灣減碳決心，支持台灣參與全球氣候行動。環境部指COP30除了要催促各國加大實質減碳的力道，也力求強化氣候資金，已開發國家應全力協助開發中國家，規模從3000億提高至1.3兆美元，預期考驗極大。
其他人也在看
洪堡企鵝剩不到2萬隻 智利列瀕危物種
全球80%的洪堡企鵝都分布在智利的太平洋沿岸，而牠們的數量也從20世紀末的4.5萬隻急劇下滑，剩下不到2萬隻，智利政府在上個（10）月將洪堡企鵝列為瀕危物種。但科學家表示，如果不極積立法，確保洪堡企鵝可以繼續在牠們的棲息地覓食和生存，洪堡企鵝最終可能徹底從地球上消失。公視新聞網 ・ 10 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
高雄颱風假太陽露臉 多家百貨公告今正常營業
氣象署今晨對高雄發出強風特報，影響時間從12日清晨至13日晚，但高雄市區颱風假上午的天氣還算平穩、太陽一度露臉，多家百貨公司則陸續在官網公告，今天正常營業。高市府說明，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今可能從高屏一帶登陸，高雄地區今天平均風力預估可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安自由時報 ・ 22 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前