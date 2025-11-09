COP30巴西貝倫登場 各國同意設立熱帶森林永續基金

聯合國氣候變遷大會（COP30）將在10日於巴西亞馬遜地區的貝倫舉行，貝倫不僅樹木面積廣大，還是赤道最大的城市。而會前的領袖峰會已經登場，包括法國總統馬克宏、 德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾和威廉王子等都已經陸續抵達。

COP30是巴黎協定簽署的第10週年，當時各國的目標是要努力將全球平均氣溫升幅控制在1.5℃以內，但不僅沒有履行承諾，2025年還可能成為有紀錄以來全球最熱的3個年分之一，聯合國秘書長古提瑞斯表示，沒有把危害降到最低，是道德失敗和致命的疏忽。

聯合國秘書長古提瑞斯指出，「再生能源現在幾乎是每個國家，最便宜的新電力來源，投資於再生能源的每一塊錢，可以創造3倍的就業機會，比投資化石燃料還多。」

此外，貝倫是亞馬遜流域的入口，COP30選在這裡舉行，顯示亞馬遜森林在全球氣候穩定中，具有關鍵的作用。而各國領袖也已經同意設立「熱帶森林永續機制」基金，為承諾保護森林的國家提供獎勵金。但巴西總統魯拉則是提出警告，他說俄烏戰爭使得各國在減少溫室氣體排放的進展倒退，導致煤礦重新開放。

巴西總統魯拉表示，「我們在武器上的支出，是維護天氣行動的2倍，反而在為氣候災難鋪道路。」

至於台灣自從1995年開始，皆有組團參加年度活動，雖然巴西總統魯拉的立場親中，可能增加台灣參加COP30的難度，但今年外交部將循往例，協助環境部組團，並且與國內的NGO團體共同與會。