COP30巴西開幕遭示威 原民團體抗議雨林不當開發

示威民眾手持標語、衝破大門，和警衛發生推擠，現場一片混亂。

今（2025）年的全球氣候峰會COP30，本週在巴西的「亞馬遜門戶」貝倫舉行。開幕才沒幾天，會場就罕見爆發示威衝突。

原住民團體從開幕前就來到現場示威，昨（11）日更試圖闖進會場，造成2名工作人員輕傷。不過，警衛很快就擋下示威人群，隨後更是築起人牆，維持秩序。

原住民領袖納托表示，「錢不能當飯吃，我們只想要我們的領域保持自由，但是鑽油、採礦和伐木還是持續發生。」

廣告 廣告

巴西大約170萬名原住民，大多數生活在亞馬遜雨林，雨林遭到不當開發，除了影響氣候，同樣威脅到他們的傳統領域。然而，他們這次並沒有代表出席，因此認為自己的聲音被排除在討論之外。

氣候峰會的另一焦點，就是排碳大國是否願意付出更多資金來抗暖化。目前美國川普政府的立場，是不相信氣候變遷正在發生，因此沒有官方代表出席。不過，民主黨籍的加州州長紐森仍然到場聲援。

加州州長紐森說，「希望各位知道，加州是個穩定可靠的夥伴，我們會加倍推行相關議程，華府的領袖可能來來去去，但加州堅定承諾，我們將長期參與。」

今年雖然是巴黎氣候協議10週年，但是當初設定用來減緩全球暖化的目標，已經幾乎確定失敗。聯合國報告指出，如果各國履行現在提出的承諾，本世紀末地球還是會升溫2.3°C至2.5°C，而如果什麼都不做，更將升溫2.8°C。

而科學家設定用來觀測生態衝擊的幾項指標中，今年已經有第1項有超過臨界點。專家指出，如果再不採取措施，將會有不可逆轉的嚴重後果。

更多公視新聞網報導

COP30巴西登場 環境部啟動戰情中心

今年5月創有紀錄以來第2熱 冰島平均溫度較往年高10℃

睽違17年主辦 世界公視大展台北開幕【涉己新聞】

