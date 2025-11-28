COP30後再提核綠共存 童子賢：電影《明天過後》有科學支持

和碩集團董事長童子賢長期關心氣候變遷與能源議題。

和碩集團董事長童子賢長期關注氣候變遷議題，日前出席「COP30・台灣觀點聚焦全球」全解析論壇。他於專題演講中提及，「溫鹽環流」（Thermohaline Circulation）運作受到影響，擔憂極端氣候恐加劇，倘若高緯度地區氣溫驟降，可能打擊人類文明。童子賢更以電影《明天過後》舉例說明，點出其中邏輯的確有科學原理支持，希望喚醒更多人的注意，同時重申自己堅定支持「核綠共存」的立場與原因。

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）甫於上週落幕，台灣也跟進討論，童子賢在日前的專題演講中，特別提及調節全球氣候的關鍵—「溫鹽環流」（Thermohaline Circulation）。

廣告 廣告

外界對於「溫鹽環流」的所知相對少，童子賢說明，溫鹽環流仰賴溫度與鹽度的驅動，將熱帶的溫暖帶往高緯度，讓冰島、溫哥華等地適合人居。也就是說，溫鹽環流有調節全球氣候的作用。

童子賢憂心指出「然而，隨著冰川融解、淡水注入海洋，鹽度被破壞，這條輸送帶恐將停擺。」意指此變化將對全球氣候造成重大影響。

「這就像電影《明天過後》的劇情，雖然電影有誇張成分，但科學原理倒是真實的。」童子賢提醒。他所擔心的是，一旦洋流被切斷，高緯度地區氣溫恐將驟降10度以上，對人類文明造成毀滅性打擊。

回到台灣能做什麼的務實層面，童子賢從減碳和能源角度切入，重申支持「核綠共存」的立場。他指出，2024年全球風力與太陽能發電合計僅占總發電量的14%，在台灣這一比率更低，僅約8.9%。「只靠這不到9%的綠能，救不了地球暖化。」

因此，童子賢強調，相對於不穩定的綠能，核能作為基載電力，能穩定提供20%至30%的電力卻被刻意排斥，並不合理也值得反思討論。

童子賢以瑞士為例指出「瑞士地形多山、平地少，地理條件與台灣相似，但瑞士卻透過『核能＋水力』的組合供電，潔淨能源占比達98%，值得作為台灣發展的借鏡。

更多鏡週刊報導

台積電正式對羅唯仁提告！ 童子賢：職業道德不可觸犯

和碩金孫永擎掛牌開紅盤 童子賢預告：還有更多要排隊上市

台美關稅談判又被獅子大開口 童子賢：期待雙贏，只有台灣能幫忙