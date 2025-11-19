COP30急推協議進度 巴西盼本週敲定關鍵文本

（中央社巴西貝倫18日綜合外電報）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）的巴西今天呼籲儘早取得突破，與會各國現正審議一項意在彌合各方在化石燃料、資金與貿易障礙等重大分歧的協議草案。

法新社報導，巴西盼協議這兩天就能敲定，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）預計明天返回在亞馬遜地區的主辦城市貝倫（Belem），以高階級行動力求促成協議。

巴西宣布加快協商進度後，談判代表徹夜未眠，產出3項成果：初步的貿易措施草案、要求富國增加對貧窮國家的氣候金援，以及強調各國目前減碳承諾不足。

在貝倫的外交官員們預料明天仍將繼續挑燈夜戰。

經驗豐富的COP觀察人士告訴法新社，在談判初期便迅速推出明確草案，顯示巴西對短期內達成協議充滿信心。

今天最後一場記者會上，被問及巴西是否希望隔日能就最棘手的議題拍板，COP30主席科雷亞．杜拉戈（Andrea Correa do Lago）證實確實是如此規劃，但也可能會到「非常晚」才有結果。

他同時證實魯拉將回到貝倫，與「部分談判小組」會面並參與其他活動。

環保智庫世界資源研究所（World Resources Institute）國際氣候主任華斯科夫（David Waskow）告訴法新社：「這也算是一種施壓方式，促使各國代表加快解決議題。」

而草案凸顯出兩大陣營的鴻溝：一方是力推制定逐步淘汰化石燃料「路線圖」的廣泛聯盟；另一方則是以產油國為首、堅決反對的陣營。

草案同時建議，到2030年或2035年，富國對開發中國家因應氣候變遷的資助提高3倍，這是貧窮國家主張的核心訴求。

為期近兩週的氣候談判預定21日落幕，但過去的峰會經常超過既定時程。（編譯：蔡佳敏）1141119