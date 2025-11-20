COP30慈濟不缺席 蔬食倡議氣候正義

COP30在巴西貝倫登場，選擇在亞馬遜雨林舉辦，深具意涵，今年聚焦在低碳生態與農業，代表慈濟美國總會的德國慈濟志工，飛到巴西與會，推廣蔬食減少傷害地球。

德國慈濟志工 林美鳳：「這邊我們就可以看得到介紹了，那我們先來看這邊很有名的，就是Acai(巴西莓)。」

譽為超級食物的巴西莓，防癌變、抗氧化，這種水果界寶石，於COP30舉行期間，在亞馬遜植物園亮相，令來賓嘆為觀止。

德國慈濟志工 林美鳳：「正逢氣候會議在這邊舉行，那也是到這邊來學習當地的這些，珍貴的植物有哪一些。」

搭上峰會熱度，亞馬遜雨林門戶城市貝倫，展示雨林經濟轉型成果，巴西政府承諾，雨林「零砍伐」，2030年前達標，同時輔導農業轉型，與生態和平共處，當中關鍵的鑰匙，其中一把便是推素。

丹麥素食協會主席 儒納：「我認為這在丹麥是一個關鍵點，我們既可以有分歧，也可以達成共識，例如丹麥農民協會和素食協會，如果我們過度討論動物問題，就會有很多分歧，但如果我們討論，如何發展植物性產業，如何促進植物性產品的生產與消費，我們就能達成共識。」

會場討論熱烈，場外呼籲也是熱火朝天，民間團體趁著各國到齊，大發倡議，習慣肉食的歐洲列國，丹麥請大家看好，他們也要示範一次。

丹麥素食協會主席 儒納：「世界上大約一半的國家，肉類消費量非常高，在這些國家中，丹麥可以展示，我們如何幫助它們轉型。」

德國慈濟志工 林美鳳：「餐廳也因應當地人的，正在改變飲食的需要。」

聯合國氣候峰會，素食成亮點，地主國餐廳提供美味全素，會議主題嚴肅，卻拋出不少創意，在這些經驗長流裡，能嗅到屬於素食的時代篇章，即將翻頁到來。

