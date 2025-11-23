COP30成果評價不一 氣候融資2035年增至3倍、淘汰化石燃料缺明確計畫

經過兩週的談判後，今年的聯合國氣候峰會22日落幕，最終達成的妥協方案被部分人士批評為軟弱無力，但也有一些人則認為取得了進展。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)大會上最終敲定的協議，承諾提供更多資金協助各國適應氣候變遷，但缺乏明確的計畫來逐步淘汰石油、煤炭和天然氣等導致全球暖化的化石燃料。

這次峰會的成果遠未達到科學家認為世界所需的程度，也沒有達到環保人士和原住民要求的具備重大意義。很少有國家能夠完全實現他們的訴求，會場甚至發生了火災，一度中斷了談判。

但這種失望中也夾雜一些成果，人們也希望各國明年能取得更多的進展。

各國達成協議 氣候融資5年內增至3倍

各國同意將承諾用於協助脆弱國家適應氣候變遷的融資規模，在2035年前提升至當前水準的3倍，比原先設定的目標多花5年的時間。部分島嶼國家對這項財政支持措施感到滿意。

但最終文件並未包含逐步淘汰化石燃料的路線圖，這激怒了許多人。

在達成協議後，COP30主席柯利亞多拉哥(Andre Aranha Correa do Lago)表示，巴西將採取額外措施，並制定自己的路線圖。並非所有國家都簽署了這項計劃，但簽署國將於明年舉行會議，專門討論逐步淘汰化石燃料的問題。這項計劃的效力也不如峰會上達成的協議。

此外，這項協議還包括關於電網和生質燃料的小型協議。

各方反應不一

小島國家聯盟(Alliance of Small Island States)主席塞德(Ilana Seid)表示：「考慮到我們的預期和最終結果，我們感到滿意。」

但也有人感到失望。在峰會的最後一次會議上，各國就化石燃料計畫激烈交鋒。

巴拿馬談判戈梅斯(Juan Carlos Monterrey Gomez)表示：「坦白說，大會和聯合國體系並沒有為你們服務。它們從未真正為你們服務過。今天，他們正在以前所未有的規模辜負你們。」

獅子山共和國氣候部長阿卜杜勒伊(Jiwoh Abdulai)說：「COP30並沒有滿足非洲的所有訴求，但它確實取得了一些進展」，「這只是一個底線，而不是上限」。

阿卜杜勒伊表示，今年氣候談判的真正成果將取決於「這些承諾能多快轉化為保護生命和生計的實際計畫」。