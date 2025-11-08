【COP30揭幕】巴西籲擴大潔淨能源 對抗氣候變遷

記者賴韋廷／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會（COP30）領袖峰會，6至7日在巴西舉行，巴西總統魯拉呼籲全球採取具體行動，擴大採用潔淨能源、加速降低化石燃料依賴，並直言未來全球能源走向將成為「對抗氣候變遷的成敗關鍵」。

英國《衛報》報導，巴西政府於6日至7日間，在北部城市貝倫舉行COP30領袖峰會，希冀憑藉其「亞馬遜雨林門戶」之譽、宣揚亞馬遜雨林對吸收二氧化碳的關鍵重要性，尋求各國達成共識，為後續於10日至21日登場的談判議程鋪路。而魯拉也在峰會上以地主國領袖身分發表演說，坦言「地球已無力維繫過去200年來，密集使用化石燃料的發展模式」，也喊話各國應制定一條明確的政策路徑、加速擴大採用潔淨能源、藉此「逐步脫離化石燃料」、因應全球暖化與溫室效應。

設立TFFF基金 加強保育森林

報導指出，各國領袖在峰會上達成共識，同意設立「熱帶森林永續機制」（TFFF）基金，藉由提供長期獎勵措施，鼓勵熱帶國家管控墾伐開發、加強保育森林；目前包括巴西、印尼、法國、葡萄牙、德國及挪威已承諾投資總額超過50億美元（約新臺幣1549億元）；而巴西也喊話各國未來應鼓勵民間投資，將TFFF規模擴大到1250億美元。

此外，歐盟各國也於5日宣布達成下階段減排目標協議，並在COP30會議上提交計畫；預計將在2035年達成減排66.25%至72.5%，以及2040年達成減排90%目標。報導則說，曾於2015年在COP21上簽署《巴黎協定》的各簽署國，也規劃在本屆COP30上提交2035年減排目標，藉由跨國合作，共同肆應氣候變遷與環境挑戰。

COP30於巴西亞馬遜雨林附近的城市貝倫召開。圖為7日各國領袖合影。（達志影像／歐新社）

巴西總統魯拉指出，各國應盡快採取行動，轉用潔淨能源。 （達志影像／美聯社）

巴西推動設立TFFF基金，鼓勵熱帶國家保育森林。圖為因種植棕櫚樹而被砍伐的印尼雨林。 （達志影像／歐新社資料照片）