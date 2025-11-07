COP30於巴西登場！古特雷斯籲設暖化紅線 英國決議不挺森林永續基金

編譯莊佳芳／綜合報導

預計10日正式開始的氣候變遷大會，於6日在巴西貝倫舉行了開幕式，聯合國秘書長在致辭中表示，穩定氣候的努力正受到化石燃料公司的阻撓，應該設置暖化紅線，作為宜居星球的警戒線。英國首相施凱爾宣布將投資低碳能源的開發，諷刺的是他已決定不為「熱帶森林永續金融機制」挹注資金。今年也是首度美國沒有參與，有眾議員認為，若川普最終都會破壞協定，那一開始就不要參與，川普早已將氣候議題棄如敝屣，甚至稱之為「綠色騙局」。

歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與東道主巴西總統魯拉（左）握手，除歐盟以外，開幕式還有30多國的國家元首參與。（圖／翻攝自X平台 @vonderleyen）

應設定暖化紅線

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）於6日在巴西城市貝倫（Belém）舉行開幕式，包含東道主巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在內的30國領導人皆有與會。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在演講中提及，要設置「暖化紅線」，才能敦促大眾轉變。

古特雷斯表示，即使是暫時過度消耗能源，也可能使生態系統超過臨界點，使數十億人口被迫生活在不移居的環境，對和平與安全構成威脅。他提到，全球氣溫上升的幅度，應該以比工業化前高出1.5攝氏度作為警戒線，這樣才能以最大幅度減少超標可能帶來的影響。

英國不參加森林COP

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在5日表示，英國將在全球氣候危機的應對中扮演領導角色。《衛報》報導，他可能在與會期間宣布低碳經濟的新投資計劃，與他國領導人及商業團體商討在英國投資的相關事宜。英國的優勢在於，其綠色經濟成長速度，是其他產業的三倍。

但《衛報》分析，施凱爾的如意算盤恐怕無法打得這麼順利，因為英國已經宣布不參加巴西推出的「熱帶森林永續金融機制」（TFFF）。該機制也被稱為「森林COP」，目標是籌集1250億美元，用於保護現有森林，並獎勵那些願意放棄短期利益、不再過度開發森林，而選擇致力於森林保護的政府與居民。

英國威廉王子也參與了在巴西舉辦的COP30，並發表演講。（圖／翻攝自X平台 @KensingtonRoyal）

威廉王子提出解方

儘管英國政府是因為認為TFFF尚處於早期階段，無法驗證其在運作成效獲得驗證後，提供資金支持的可能性。但此舉可能會讓英國威廉王子感到相當尷尬，因為他同時也在巴西頒發他成立的「地球衛士獎」，而TFFF正是該獎項的入圍者。

威廉王子指出，當前的世界正在自然系統，如洋流、熱帶雨林、極地等的危險臨界點，而這些系統是所有生命賴以為生的基礎。他提議，承認原住民是應對氣候變遷的領導者，並給予他們對其土地的法律認可，是可能的解決方案之一。

美國首度不參加

今年是COP舉辦30年以來，美國首次沒有派員與會，夏威夷州民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）告訴《紐約時報》，雖然他認為美國應該參與談判，但如果最終都會毀約，那還是一開始就不要參與。這番說法源於，美國總統川普近年背棄許多與環境有關的協議或合約。

川普向來對於氣候議題嗤之以鼻，甚至在九月的聯合國大會上，斥責各國領導人，並稱若他們不擺脫這個「綠色騙局」，其國家將會失敗。有人認為美國在過去的30年中，在制定氣候協議方面起到核心的作用，但也有人認為，少了美國這個污染大國的參與，談判將更順利。



