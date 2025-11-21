COP30會場突失火！巴西氣候高峰會議程大亂

▲COP30氣候峰會正在巴西貝倫舉行，20日會館驚傳失火，導致現場上千與會人員緊急疏散，幸好沒有傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] COP30氣候峰會正在巴西貝倫舉行，各國代表齊聚討論國際社會應對氣候危機的努力，當地時間20日驚傳COP30會館失火，從現場畫面可以看見濃煙火勢驚人，現場緊急疏散，有13人因吸入濃煙不適而接受治療，除此之外並無大礙。不過這起意外也讓氣候峰會的議程大亂，後續本已排定的時程表恐都將生變。

根據《衛報》報導，當地時間20日中午時分，火勢在會議中心「藍區」附近的一處展館突然竄出，並在室內迅速蔓延。火災原因仍在調查中，初步判斷可能是由於電器設備短路引起，火災在幾分鐘內就被控制，現場與會人員緊急撤離，保全人員在走廊上組成人牆維持秩序。有13人因吸入濃煙不適而接受了治療，這些人的傷情都已受到監控，並已提供必要的醫療援助。

不過，雖然火災持續時間不長，但卻已在會場造成巨大混亂，包括上千與會者緊急疏散，現場的後續清理與火災事故的調查等等，使得一系列議程均受到延誤。火災發生當下各國代表正在進行深入談判，由於COP30氣候峰會只剩下不到兩天就將落幕，受到干擾的議程恐怕將無法如期完成。由於這一意外影響，已有部分會議取消。

▲COP30會館失火，火勢撲滅後現場人員進行善後工作。（圖／美聯社／達志影像）

巴西將此次峰會視為加強國際氣候行動的關鍵一步，稱各方廣泛支持加速將數十年來歷屆峰會的承諾轉化為實際行動，並會把氣候峰會的相關共識帶到南非G20峰會。目前還不清楚COP30氣候峰會最終提案的內容為何，各國代表仍在討論中，最主要的分歧包括是否要擬定出擺脫化石燃料的時程路線圖，以及增加各國適應氣候變遷的資金將由富裕國家提供，或是由包括包括開發銀行或私部門在內的其他管道募資。

