COP30未納淘汰化石燃料 五大重點看氣候大會的成果與失落
第30屆聯合國氣候大會（COP30）歷經馬拉松式的12小時延長討論後，於週六（22日）下午閉幕。雖然淘汰化石燃料的路線圖、禁止砍伐森林路線圖雙雙觸礁，但在政治局勢動盪、氣候否定論的挑戰中，最終仍達成氣候調適資金增兩倍、啟動加速器敦促各國減碳、以及設立公正轉型機制等多項成果。
政經局勢對立下的減碳藍圖
今年適逢《巴黎協定》（Paris Agreement）簽署10週年，各界對本屆氣候大會寄予厚望。歐盟等國盼能通過「轉型脫離化石燃料路線圖」（TAFF Roadmap ），然決議前的草稿卻未提及這份路線圖，導致雙方陣營僵持。
原定21日閉幕的會議在12個小時的延長討論後，終於在隔日凌晨達成協議草案，並於週六（22日）當地時間下午1點多的閉幕會議中通過。最終依舊沒有讓淘汰化石燃料寫入條文，所幸在調適、氣候資金上略有進展。
聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書處執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）坦言，最後的協議讓人沮喪，但各國代表們在充滿否認和分裂的一年中仍展現團結，「我們尚未在氣候抗爭中勝利，我們處在爭端中，但我們仍努力反擊」。
今年的大會在地緣政治局勢緊張中登場，前三大污染國中國、美國及印度均缺席領袖峰會。智庫組織「非洲權力移轉」（Power Shift Africa）主任阿杜（Mohamed Adow）表示，在地緣政治變局下，COP30仍朝向正確的方向，但這些嬰兒學步般的進展，顯然不足以應對當前氣候危機。
氣候大會重點結論
一、化石燃料路線圖陷重大分歧
本屆大會最具爭議的條文之一就是化石燃料路線圖。歐盟等80多個國家呼籲提出逐步減少石油、煤炭、天然氣的路線圖，但沙烏地阿拉伯與俄羅斯等化石燃料大國強勢反對，並稱決議文字要是提及化石燃料就不會支持決議。
最終，大會未將路線圖納入決議，因此它將不具法律約束力，只能看各國是否自願承諾實踐。
不過，COP30主席柯利亞多拉哥（Andre Aranha Correa do Lago）表示，這項倡議將獲得多國支持，哥倫比亞現正籌備全球首屆的化石燃料路線圖會議，相關討論不會因大會閉幕而結束。
二、調適資金增兩倍
發展中國家表示，他們急需資金來對抗氣候災害，例如海平面上升、熱浪、乾旱、洪水和風暴。大會核心目標之一正是調適，除了制定「全球調適目標」（Global Goal on Adaptation, GGA）指標，同時得確保氣候調適有足夠的資金。
上屆大會（COP29），富國同意最晚在2035年，每年支付達3000億美元協助貧國家對抗氣候災害。本次大會進一步決議，這筆氣候資金再增兩倍，但期限維持原樣，未能如貧國訴求提早至2030年。此外，大會設立了一個期程兩年的氣候資金進程以及一個部長級會議，以確定籌資進度。
不過，「全球調適目標」的指標最終並未通過。這項指標原本是用來衡量調適行動的進展，大會的任務則是將上千項複雜的指標縮減至100項以下，讓調適行動更具明確的方向。然而，歐盟、部分中南美國家等國對於修正成果並不滿意，批評指標變得「不明確、無法衡量、甚至在許多情況下無法使用 」。
三、設立國家自主減碳加速器
今年是《巴黎協定》十週年，也是繳交第三次國家自定貢獻（NDC 3.0）的時刻。然而，有些國家遲遲未交，有些國家則承諾打折，難以達成將全球升溫控制在1.5°C的目標。為此，大會決議設立「落實加速器」，以敦促各國更積極減碳，成果會在明年氣候大會（COP31）上報告。
四、建立公正轉型機制
大會協議通過建立「公正轉型機制」，協助那些在脫離化石燃料、轉向潔淨能源時，可能遭到影響的工人。不過，關鍵礦產開採相關的條文，則因中國和俄羅斯阻擋而未通過。
五、停止砍伐森林路線圖未通過
本屆會議選在亞馬遜的入口城市貝倫（Belém），有「雨林COP」之稱，保護森林正是一大重點。主辦國巴西力推的「熱帶森林永續機制」（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）正式啟動，首日即有55億美元資金承諾加入。然而，停止砍伐森林路線圖並未通過，讓倡議者大失所望。柯利亞多拉哥表示將在未來的氣候大會上持續倡議。
議題持續發酵 COP31土耳其見
雖然多項議程受阻，但今後仍有機會持續討論。「我知道你們有些人對當前的問題抱持更大的野心」， 柯利亞多拉哥在閉幕會上表示，「我會努力不讓你們失望的。」
土耳其與澳洲爭辦明年氣候大會（COP31）主辦權，最後由土耳其擔任主辦國，地點選在安塔利亞（Antalya），澳洲則負責領導談判程序，在會前及會議期間擔任談判主席，並推動太平洋地區的利益。
